Guarido: "El Zamora CF no se ha informado de la propuesta de IU"

La amenza de los gestores del Zamora CF de abandonar las instalaciones del Ruta de la Plata si se mantiene la propuesta de IU de aprovechar "para otros fines los 2.000 metros cuadrados del Ruta de la Plata" no ha quedado sin respuesta por parte del candidato a la alcaldía y actual primer edil de la ciudad Francisco Guarido. En declaraciones a los medios, Guarido ha afirmado que los responsables del Zamora CF "no se han informado bien de la propuesta de Izquierda Unida, que no perjudica en nada al Zamora CF y que beneficia a todos en general". E inmediatamente ha detallado la medida que propone su formación política: "La propuesta consiste en habilitar espacios que están vacíos, areneros que no sirven actualmente para nada, estableciendo 3 o 4 compartimentos con servicios básicos (agua, electricidad) para que las agrupaciones teatrales y juveniles de la ciudad puedan tener un lugar donde desarrollar su actividad".

Una vez dicho esto, el candidato a la reelección ha recordado que "la propiedad del inmueble es del Ayuntamiento" y ha aludido a la afición rojiblanca y a los socios del club "para que entiendan que se trata de una propuesta de bajo coste económico, alta rentabilidad social y que, por supuesto, no se realizaría en los días que hubiera fútbol".

Preguntado por el decreto de cesión del año 2002, en el que el Ayuntamiento cedió la utilización de las instalaciones del Ruta de la Plata a coste cero al Zamora CF, Guarido se ha expresado claramente a favor de su renovación "Ya ha llovido mucho desde ese convenio y, ahora, tratándose de una sociedad anónima es necesario renovar la concesión". A pesar de estas palabras, el candidato a la alcaldía por IU ha querido dejar claro que la intención de la formación de izquierdas "es mantener la cesión a coste cero, pero sin renunciar a la propuesta de rentabilidad cien por cien del espacio de propiedad municipal".

Por último, el actual primer edil también ha recordado que los últimos años de Gobierno de IU "el Ayuntamiento ha beneficiado a las instalaciones de manera básica, inyectando dinero y haciendo obras de mantenimiento".



"Un nuevo lío"

El candidato a la alcaldía por el Partido Socialista, Antidio Fadgúndez, también se ha pronunciado sobre la polémica y ha aseverado que se trata de "un nuevo lío de Guarido". El candidado del PSOE afirma que este tira y afloja entre club e IU se produce "en la peor semana del año, porque el Zamora CF se juega el futuro, también el futuro de todos nosotros, ya que el club representa a toda la ciudad". Fagúndez detalla que el PSOE considera las instalaciones del Ruta de la Plata como un lugar dedicado "al mundo del deporte y del deporte base". "No es el momento de polémicas con el club, sino de apoyo cerrado para conseguir el ascenso a 2ª B", sentenció Antidio Fagúndez.

Apoyo institucional

Tanto el Ayuntamiento como la Diputación han colgado las camisetas del Zamora CF y el MMT Seguros en las fachadas de sus respectivos edificios para mostrar su apoyo a ambos clubes en la decisiva fase de ascenso que ambos conjuntos disputarán durante las siguientes semanas. En el caso de la escuadra de David Movilla, el primer enfrentamiento se producirá este fin de semana ante el Haro Deportivo; en lo que respecta al Balonmano Zamora, el fin de semana del 8 y 9 de junio viajarán a Puerto de Sagunto (Valencia) para intentar lograr ascender a la máxima categoría del balonamo nacional (Liga Asobal).