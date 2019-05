Guarido insiste en aprovechar los espacios libres del Ruta

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha señalado en un escrito vertido en las redes sociales, que la directiva del Zamora no ha entendido "mi propuesta como alcalde para utilizar espacios vacíos del Estadio Ruta de la Plata en beneficio social y cultural, viendo el comunicado que habéis emitido. La propuesta no es como decís -añade Guarido-, "aprovechar los 2.000 metros cuadrados del Ruta de la Plata para otros fines". Son los 2.000 metros cuadrados que existen bajo las gradas y que actualmente es un arenero sin uso". Guarido asegura que su propuesta, "en nada molesta al Zamora C.F. Al contrario llevar actividad a una zona no usada por nadie y muerta de risa, debe ser una actividad que beneficia al Zamora C.F., ya que beneficia a la sociedad. Por supuesto la actividad complementaria no coincidiría con los partidos del Zamora". El alcalde sigue señalando en su escrito que esos espacios ahora sin uso, "previa reforma y puesta a punto, pueden servir para actividades de grupos de teatro y de grupos de música que necesitan espacios amplios y en los que no molesten a nadie".

Además, Francisco Guarido asegura que la Alcaldía "ha apoyado más, en términos económicos, en estos cuatro años, al Zamora C.F. que en los últimos ocho. Podemos presentar las cuentas". Y termina asegurando que no se ha profundizado "en el contenido social y cultural de la propuesta de IU. No perjudica a nadie y beneficia a todos. El Estadio Ruta de la Plata se hizo con mil millones de pesetas de los zamoranos, y un alcalde responsable debe rentabilizar los inmuebles desde el punto de vista deportivo y social.

Por último, el alcalde escribe en su muro de Facebook que "mi relación con el Zamora C.F. siempre ha sido amable y correcta y así va a seguir siendo. Por encima de opiniones parciales, mi deber es defender la rentabilidad social de las propiedades del Ayuntamiento de Zamora, y más cuando todo el mundo sale beneficiado", concluye el edil.