Fran García: "Tenemos que estar bien en defensa para poder ganar"

El entrenador del Quesos El Pastor, Fran García, cree que "tenemos que estar metidos en el partido desde el minuto 1 porque Cadí La Seu es un equipo largo en rotación y si tras 24 jornadas está tercero, es por algo. Tienen un gran equilibrio en todas las posiciones y nosotros necesitamos estar, sobre todo, finas en defensa para poder imponer nuestro ritmo de juego y evitar que ellas jueguen en interior, tiren triples o corran".

Fran García reconoce que el Quesos El Pastor llega en un gran momento a esta recta final de la Liga: "Dio un salto grande desde el partido en casa contra Girona, a partir de ahí fuimos en línea ascendente e incluso mejoramos después del parón de la Copa y de los últimos cuatro partidos, hemos ganado tres. En ese sentido, el equipo ha subido bastante".

El entrenador asturiano no quiere pensar en que aún perdiendo contra La Seu, el Zamarat pueda alcanzar la permanecia si Sant Adriá no consigue ganar a Baxi Ferrol: "Sólo miramos lo nuestro. Tenemos que intentar ganar, no podemos fiarnos del último partido. No hace mucho, el Manresa tenía que ganar en Madrid, y se salvó. Tenemos que intentar competir en estos dos partidos e intentar sacarlos. En estos finales de temporada, hay equipos sin opciones que bajan sus pretensiones y no te puedes fiar de resultados de terceros. Tenemos que seguir mirando a lo nuestro e intentar ganar estos dos partidos".

Fran García recuerda que "en casa hemos competido bien en los últimos partidos contra Girona o Valencia y creo que también se lo pondremos difícil a la Seu. Intentaremos ser duras atrás y luego el resultado será el que sea".

El Quesos El Pastor no cuenta, a priori, con ninguna jugadora lesionada para el partido de mañana a las 19.00 horas en el Angel Nieto.

El club naranja homenajeará a Elena Hernández, en representación de los tres zamoranos que compitieron con España en los pasados "Special Olympics World Games" donde consiguieron seis medallas.

Por otra parte, aprovechando el último partido de Liga en casa, cada abonado podrá llevar un acompañante al partido.

En el descanso del mismo se entregará el "Trofeo Recoletas de la Regularidad" a la jugadora más destacada.