Quesos El Pastor tendrá que esperar todavía

El Femeni Sant Adriá alcanzó ayer la victoria (70-60) contra Ensino que le permite seguir vivo en la lucha por la permanencia que mantiene con el Quesos El Pastor. El equipo barcelonés fue siempre por delante de su rival gallego aunque en los últimos minutos del encuentro, Ensino llegó a acercarse a 65-60.

Sin embargo, la mayor motivación de las catalanas les permitió jugar mejor los instantes finales para terminar sumando un triunfo que les da opción a salvarse del descenso si ganan también los dos partidos que le quedan, contra Baxi Ferrol y Perfumerías Avenida.

Las opciones del Quesos El Pastor se mantienen intactas ya que una victoria en uno de los dos partidos que le faltan contra Cadí La Seu y Bembibre, le salvaría matemáticamente. Quesos El Pastor se impuso el viernes en su partido contra AlQazeres, una victoria que puede ser suficiente para alcanzar el objetivo que se había marcado esta temporada, el de jugar por noveno año consecutvo en la máxima categoría del baloncesto español.

El Spar Citrylift Girona perdió ayer en casa (66-72) ante el Lointek Gernika Bizkaia en la vigésima cuarta jornada, lo que lo sitúa a dos puntos del líder, el Perfumerías Avenida, que el sábado ganó 42-69 en la cancha del IDK Gipuzkoa y que se proclama campeón de la liga regular ya que domina el basket average particular con el Uni Girona (79-53 y 80-53).

El equipo catalán encajó su segundo revés seguido tras perder hace una semana ante el equipo salmantino, que le arrebató el liderato.

Este domingo, el UniGirona sucumbió en Fontajau pese a los 22 puntos de Gabrielle Lisa Williams y los 17 de Keisha Lavon Hampton.

La actuación de Courtney Monae Williams, con 16 tantos y hasta 17 rebotes, fue crucial en el triunfo del Lointek Gernika Bizkaia, cuarto en la tabla igualado a puntos con el tercero, el Cadí La Seu, y a seis del Perfumerías Avenida.

Todo parece decidido ya en cuanto a la composición del play off por el título ya que la derrota de Pajariel Bembibre contra Cadí La Seu le ha dejado a una victoria del octavo puesto que ocupan Mann Filter y Araski y obligaría a las bercianas a ganar los dos partidos que les quedan contra Girona y Quesos El Pastor en la última jornada.

El equipo zamorano recibirá el próximo sábado a un Cadí La Seu que ya no se juega nada, situado en un brillantísimo tercer puesto, pero no por ello va a poner las cosas fáciles al equipo de Fran García que necesita una victoria más para llegar tranquilo a la última jornada ya que, Sant Adriá visitará a un Ferrol ya descendido y nadie descarta que las catalanas puedan ganar en Galicia e igualar en victorias con el Zamarat. Conviene recordar que el basket average particular entre Quesos El Pastor y Sant Adriá favorece a las zamoranas y en la última jornada, el equipo catalán recibirá al Avenida.