Escucha el nuevo disco de Rosalía: El Mal Querer

Rosalía publica este viernes al fin su esperadísimo segundo disco, El Mal Querer (Sony Music, 2017), que llega anticipado por el gran éxito mundial de Malamente y Pienso en tu mirá, dos singles que acumulan más de cien millones de reproducciones sumando Spotify y los vídeos de YouTube.

Se trata de un trabajo claramente ambicioso a la par que singular y personalísimo, aunando las vivencias de Rosalía en el cinturón industrial de Barcelona con la tradición flamenca y las tendencias musicales actuales que escucha cualquiera a sus 25 años.

Desborda personalidad, en definitiva, y por eso precisamente El Mal Querer conecta con público de todo el mundo. Inclasificable, Rosalía (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, 1993) tiene ese 'no sé qué' que tienen quienes no vienen a ocupar el hueco de nadie, sino a crear el suyo propio. Uno que antes no parecía estar ahí, pero que a toro pasado nos parece imposible no haberlo visto antes.

Por eso parece que la barcelonesa lleva con nosotros toda la vida, aunque lo cierto es que todavía está en la rampa de lanzamiento. Bueno, en realidad, con la publicación ya este viernes de El Mal Querer puede decirse que acaba de iniciar el vuelo. Convertida en los últimos meses, eso también, en un fenómeno internacional inaudito en la música española.

Ella misma se refiere a El mal querer como su "tesis", su "proyecto de final de carrera" para completar el Título Superior de Flamenco en la Escuela Superior de Música de Cataluña. "Pensaba en desarrollar sobre todo un concepto de directo partiendo de un marco flamenco, pero que no tuviera nada que ver con un espectáculo tradicional de flamenco", plantea en entrevista con Europa Press.

Y aún explica: "Es flamenco si consideras que la inspiración flamenca está suficientemente presente para encasillarlo ahí. Es pop si consideras que el alcance es grande o lo puede tener. Y es experimental si consideras que está hecho con riesgo. Mis cimientos son del flamenco, esa es mi base y mi visión siempre es desde este género pero de una manera libre, abierta y desprejuiciada".