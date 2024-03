Sin luz en Semana Santa: el “calvario” que viven varios pueblos de Zamora por un apagón

Varios pueblos de Tierra de Campos, como Villamayor, Castroverde, Villar de Fallaves o Prado pasaron gran parte del Jueves Santo sin electricidad debido a una avería en un transformador.

El “apagón” comenzó a las 14 horas y no se solucionó hasta pasadas las siete de la tarde, confirman las autoridades municipales y varios vecinos de los pueblos afectados. “La luz volvió seis o siete veces, pero durante unos pocos segundos, pronto se iba”, comenta el alcalde de Villamayor, Valentín Rodríguez González.

La avería ha tenido consecuencias humanas, como la de la familia Pastor, que había sacado al abuelo de la residencia de Cañizo para que pudiera pasar estos días con sus hijos y nietos en su casa de Villamayor. “Sin calefacción, ni poder calentar la comida, tuvimos que devolverlo a la residencia, era lo mejor”, relatan.

Otro matrimonio de Prado se enfrenta a un fin de semana sin calefacción: su caldera dejó de funcionar con el apagón y no ha vuelto a ponerse en marcha. Se estropeó. “Nos calentamos con mantas y braseros, como podemos”, lamenta Rosi.

Villamayor de Campos, uno de los pueblos afectados por el corte. / J. F. (Archivo)

Normalidad en Villalpando

La cabecera de comarca, Villalpando, no perdió el suministro eléctrico, y de hecho sus bares y restaurantes sirvieron de “refugio” a algunos de los vecinos de las localidades afectadas en las horas centrales del jueves. “En casa no podíamos cocinar, y en los bares de nuestro pueblo, sin luz, no te podían hacer ni un café, así que vinimos a Villapando”, cuenta un vecino de Villamayor.

Lo que sí vivió Villalpando fue un jueves sin televisión, mientras duró el apagón en los pueblos vecinos se cortó la señal, probablemente porque el repetidor que emite para esta zona de la provincia quedó sin suministro eléctrico hasta que se solucionó la avería.

Este Viernes Santo ha comenzado con normalidad en todos los pueblos afectados, más allá de la lluvia que ha impedido alguna celebración de Semana Santa, en las casas y bares sí hay electricidad por ahora.