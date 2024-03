Denuncian el traslado "inhumano" de los enfermos a las consultas en Zamora

De "calvario" califican los familiares el traslado de una paciente de 99 años dependiente y residente en El Puente de Sanabria a la consulta de traumatología en Zamora. El caso es el ejemplo de las condiciones en que se hace el traslado de los pacientes.

La paciente sufrió una rotura de brazo y ha tenido que acudir tres veces tanto al especialista de traumatología como otros especialistas de distintas patologías que sufre esta mujer. El pasado lunes fue citada a una consulta para revisión por una de las patologías relacionadas con el Alzhéimer, en el especialista de Digestivo. A las 8:45 la ambulancia la recogía en su residencia para estar a las 12 en consulta. En otra de las citas tuvieron que salir a las 6 de la mañana para llegar a tiempo a la consulta. El trayecto es de 116 kilómetros, sin contar todos los desvíos que se hacen a lo largo de la ruta para recoger a otros pacientes. En este caso fueron otros 21 de ida y otros 21 de vuelta, 42 en total más.

Isabel Fernández señala que "hubo suerte porque solo tuvimos que ir a Muelas de los Caballeros a recoger a otra persona" y tras llegar a Zamora esperar su turno. La revisión de esta mujer de 99 años "duró escasamente quince minutos y el resto del tiempo esperando nuevamente a la ambulancia. Mi madre sin comer –es alimentada por sonda–, sin darle la medicación de mediodía, y sin cambiarse". Escayolada y en silla de ruedas "yo no podía moverla, ni cambiarla".

A las cuatro de la tarde finalmente pasó la ambulancia recogiendo a los pacientes "como cuando el Auto Res en los años 60". Esperando allí "cuatro personas se montaron, otras dos personas en el hospital, seis, y nosotras dos, ocho, más el conductor".

Lo peor estaba por llegar "ya me temía lo peor, que cada uno íbamos a ir a un lado" relata Isabel. El primer paciente y su acompañante iban "a Sesnández de Tábara, es decir Sierra de la Culebra, atravesando toda esa carreterita de monte quemado". Y vuelta por esa carretera a coger la Nacional 631, ambas carreteras, en un estado en el que la ambulancia va dando botes "aunque los conductores son impecables, superempáticos y gente muy agradable, por lo menos los que me han tocado. No así el jefe de Zamora con una altanería tremenda y unos malos modales tremendos".

"Una de las compañeras que está en buenas condiciones, comentó que le ha dicho a su hija que la deje morir aquí pero que no la lleven más, jamás, en una ambulancia".

De la N-631, una vía que se encuentra en muy mal estado, y tras enlazar con la Nacional 625, otros 42 kilómetros adicionales para llegar a Muelas de los Caballeros. "Dejamos por un lado la Sierra de la Culebra y vamos a la Cabrera Baja, es decir dos zonas de montaña, carreteritas locales, curva contra curva". Los pacientes "no sé en qué condiciones estarían, eran más jóvenes, pero si venían del hospital no estaban bien. Mi madre en silla de ruedas, 99 años, el brazo escayolado moviéndosele, pegando saltos y sin comer. Salimos a la cuatro y llegamos a las siete" con todo este periplo solo para volver. "Tardé desde Madrid Chamartín a Sanabria dos horas. Zamora-El Puente, tres horas en estas condiciones".

Sin pasar por alto que la paciente salió de su residencia a primera hora de la mañana, sin comer, sin medicación. Isabel presupone que el problema es más profundo pero en Sanabria faltan servicios específicos en el Centro de Salud, para una población cada vez más envejecida y con patologías crónicas y asociadas a la edad y otras añadidas. "Mi denuncia es la falta atención en Sanabria de la Sanidad, falta de especialistas, falta de medios en todos los aspectos para que no se tengan que desplazar lógicamente a Zamora aunque fuera en condiciones normales. Isabel señala que por una radiografía se deriva al paciente a Zamora, con independencia de su edad y de las condiciones. En su caso fueron más de 10 horas desde que salió de El Puente a Zamora y volvió a su residencia. Y todavía había pacientes que tras todo el recorrido y pasar por El Puente tenían que llegar a Lubián "no sé si llegarían para la hora de la cena" esta vez encumbrado la Sierra Segundera.

La segunda parte de su denuncia es que "no sé el número de ambulancias, pero lo que sí sé es que las tres que he ido últimamente, esperan a recoger los pacientes en estos casos, los pacientes que han ido dejando. En este caso al final del día". "Hablo por el disgusto que tengo y la preocupación porque voy a tener que llevar más veces a mi madre a Zamora". Cuando regresaron a la residencia en El Puente "una de las compañeras que está en buenas condiciones, comentó que le ha dicho a su hija que la deje morir aquí pero que no la lleven más, jamás, en una ambulancia". Como en el autobús, mareados y dando botes.

