Cáritas pisa la tierra quemada de la Sierra de la Culebra

El testimonio de Laura Fernández Gago dejó silencios sobrecogedores y aplausos cálidos por parte del medio centenar de visitantes pertenecientes al Consejo General de Cáritas Española, que este jueves cerraron en Escober de Tábara la visita a pueblos afectados del incendio de la Sierra de la Culebra.

El obispo de Astorga, Jesús Fernández González, presidente de la Comisión para la Pastoral Social y Promoción Humana y de Cáritas, estuvo acompañado de Manuel Bretón presidente de la entidad y Natalia Peiró secretaria General de Cáritas.

Esta joven apicultora perdió 9 de los 10 colmenares de una actividad que en los comienzos iba a ser complementaría, pero que terminó siendo la actividad principal familiar. Subrayó el gran potencial de Zamora y el “valor añadido” de la miel, el queso, los vinos. En 2022 la empresa familiar estaba en un punto crucial “invertir para seguir creciendo”.

El incendio supuso “volver para atrás”. Esos días del incendio “no eres consciente de lo que pasa, pasó todo muy rápido”. A los pocos días “te topas con la realidad. Es muy duro levantarte por la mañana abrir la ventana y ver todo quemado”.

Laura Fernández se dispone a compartir su testimonio sobre los incendios

En esas horas críticas de la evacuación “No sabes qué hacer, no sabes el alcance del incendio, tuvimos que marcharnos. A medida que pasan los días te vas dando cuenta de las pérdidas”. Nosotros vivimos directamente del campo, apicultores, agricultores y ganaderos”.

En medio de este desastre “siempre hay que ver lo positivo” y en el caso de Laura y Fernando fueron las muestras de solidaridad, la ayuda brindada “desde personas que querían venir a trabajar hasta gente que te prestaba sus campos”. Uno de los mensajes de Laura fue que “al final estamos para ayudarnos los unos a los otros”, además “pese al individualismo aparente nos necesitamos en esos días de impotencia, de soledad. Nos apoyamos los unos a los otros”.

Gracias a las ayudas de las administraciones y la colaboración de entidades públicas y privadas y la asociación “no abandonamos”. Más allá de las pérdidas económicas que “con esfuerzo y ayuda se puede recuperar” “doy gracias a Dios por tener salud. En su testimonio recordó “aquí se perdieron vidas humanas en este incendio, que tenían familias”. El impacto psicológico en los afectados fue importante y “a los tres días el único que vino por las casas fue don Carlos, el cura de Tábara, preguntado cómo estaban y qué necesitaba la gente”. El incendio fue “un shock” para la gente.

Señaló que ella perdió prácticamente su explotación, pero la gente con 80, 90 años “ha perdido el trabajo de toda su vida”. Afirmó que “aquí la gente ha luchado toda su vida por este campo que se quemó”. Para los más jóvenes, como en su caso, pueden volver a levantar su explotación. Y lamentó que después de casi dos años “todo se olvida y vamos a cometer los mismos errores” con la diferencia de que los pueblos estarán más despoblados y con vecinos cada vez más mayores.

Rompió una lanza por el emprendimiento “yo he decidido estar aquí, nadie me ha obligado. Yo he decidido formar aquí una familia –junto con su marido Fernando Cañivano Fidalgo- y eso que aquí tenemos todas las carencias, en el sentido de que nos faltan servicios”. Pese a ello “en la España vaciada hay muchas posibilidades. En un pueblo con 70 habitantes como éste, han metido la fibra”.

"Tres catástrofes"

El alcalde de Ferreras de Abajo, Jesús Hernández López, daba testimonio de las tres catástrofes que vivió la Sierra de la Culebra en el trascurso de los actos celebrados en Villardeciervos con la asistencia de los representantes de Cáritas de toda España, presidida por el obispo de Astorga Jesús Fernández González, y representantes de la corporación de Villardeciervos encabezada por Rosa María López Fernández.

“La catástrofe personal” la más grave, “por las personas que tristemente fallecieron” en palabras del alcalde y cuyo recuerdo estuvo presente en la misa. La segunda catástrofe fue la económica, que deja a los ayuntamientos “sin ingresos para los gastos comunes” y la tercera catástrofe “la han podido ver” que “ha convertido todo el entorno negro”. Aunque con la esperanza de que “la naturaleza es sabia, y se convierte en verde esperanza”.

El alcalde describía las situaciones más traumáticas con las personas mayores y la incertidumbre “¿Dónde nos llevarán”, la preocupación y el desconcierto “he olvidado las medicinas o he dejado las gallinas sueltas ¿Quién les dará de comer?” El alcalde tuvo palabras de agradecimiento por la solidaridad y por todos los equipos de extinción que se movilizaron, e incluso a las empresas que con su maquinaria impidieron que el fuego asolara los pueblos. Palabras de agradecimiento para los pueblos que acogieron a los desplazados “nos dieron la comida que ellos tenían para el día de fiesta y ellos se comieron los bocadillos que tenían preparados para nosotros”.

En la misa hubo un recuerdo sentido a las cuatro víctimas mortales de los incendios en la provincia. El obispo de Astorga, en la homilía, reconocía que no es lo mismo seguir las noticias en los periódicos que visitar los lugares afectados. Como prelado de la Diócesis “en Camarzana y Zamora tuve la oportunidad de verificar esa solidaridad con los evacuados” en esos días críticos.

Participantes en los actos celebrados en Villardeciervos posan en una foto de familia

Colaboración de Cáritas y la Junta

En el marco de la visita realizada a Zamora por el Consejo General de Cáritas ha celebrado una reunión a la que ha asistido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades Isabel Blanco, y que ha servido para reforzar la estrecha colaboración entre la entidad y la Junta en materia social y, en especial, a la hora de prestar ayuda y asistencia a los más desfavorecidos de la comunidad.

La consejera ha hecho referencia a la gran labor de Cáritas como pieza esencial de la Red de Protección a las Familias autonómica, especialmente, a los proyectos de innovación tecnológica que se están desarrollando entre el Ejecutivo autonómico y Cáritas Castilla y León, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas que atraviesan una situación socioeconómica compleja y que la Junta ha financiado a través de los fondos europeos ‘Next Generation’.

Isabel Blanco (tercera izquierda) posa con responsable del Consejo General de Cáritas

El primero de ellos es "T Forma", mediante el cual se pretende reducir la brecha digital que existe para las personas más vulnerables, que los coloca en una situación de exclusión aún más grave debido a la falta tanto de conocimientos como de medios. Por este motivo, se está trabajando para que este colectivo acceda y aprenda a utilizar las nuevas tecnologías por medio de la formación en competencias digitales. Con un presupuesto de 1,5 millones de euros, durante los años 2022 y 2023 se han creado 30 aulas de capacitación digital en las once diócesis de la Comunidad y otras seis móviles para llegar al medio rural. Además, se han creado 44 puntos de información y consulta, en los cuales, estas personas, con el apoyo de un profesional, pueden realizar trámites administrativos. También se han puesto en marcha 18 bancos de préstamo que ofrecen a este colectivo 149 ordenadores portátiles, 195 conexiones y 66 tabletas, para que puedan acceder a estos medios electrónicos y puedan llevar a cabo las gestiones que precisen.

El segundo proyecto es "Más Digital". Con un montante de un millón de euros, se está desarrollando una aplicación para todas las plataformas tecnológicas —Android, IOS o web— para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder con mayor facilidad a los recursos sociales, así como establecer una comunicación más directa entre los profesionales de este ámbito. Este recurso tecnológico es un complemento a la atención presencial de Cáritas, puesto que los usuarios van a poder pedir cita con la entidad para así evitar esperas y agilizar el proceso de gestión de las ayudas que necesitan.

La titular de Familia ha manifestado que Cáritas, entidad más representativa de la acción social de la Iglesia Católica, es un referente nacional en la atención a las personas en situación de pobreza y necesidad y es un ejemplo de buen hacer, cercanía y servicio a la comunidad. En este sentido, ha añadido, comparte los valores y propósitos de la Junta, que trabaja para que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva para todas las personas, lo cual constituye uno de los retos principales del presidente Alfonso Fernández Mañueco.