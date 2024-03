Drones, datos y software: la tecnología aplicada a la búsqueda de desaparecidos

"Perseguimos dos fines. Uno de ellos es formar a los guardias civiles y otros actores que tienen algo que decir en el tema de las desapariciones. El segundo fin es concienciar a la sociedad zamorana y a las instituciones sobre la importancia de esta problemática". Estas han sido las palabras de Héctor David Pulido, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, durante la inauguración de las III Jornadas de Desapariciones Involuntarias de Personas en el Medio Rural que se han celebrado en el Ramos Carrión de Zamora el martes, una cita que se alargará durante la mañana del miércoles y en la que han participando varios centenares de profesionales procedentes de toda España y Portugal: entre las temáticas abordadas en las dos jornadas, destacan aquellas ligadas a los avances tecnológicos como drones, bases de datos y software aplicados a la búsqueda de desaparecidos.

Asistentes de las jornadas pertenecientes a otros cuerpos ligados a las desapariciones rurales. | J. L. F. / Irene Barahona

La gestión y tratamiento de las búsquedas, las desapariciones transfronterizas, los testimonios de las familias y la prevención son otros de los paradigmas que se abordarán durante esta iniciativa que se reafirma en su tercera edición como una cita indispensable en Zamora.

Además de los representantes de la Guardia Civil, en la inauguración han estado presentes el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, y representantes de la Diputación de Zamora, Caja Rural, Silver Economy y Alimentos de Zamora. Estas jornadas que nacieron en 2021 han conseguido "plenamente" los objetivos para los que fueron creadas, según ha valorado el responsable de la Guardia Civil: "Hemos mejorado la respuesta. Somos más rápidos y asignamos más medios y más personal".

Actuar con rapidez en el caso de las desapariciones constituye una de las mayores herramientas de las que se dispone para luchar contra ellas, tal y como ha destacado Ángel Blanco sobre lo "crucial" de actuar de actuar lo antes posible: "No hablo de las primeras 24 horas, sino de los 24 primeros minutos", ha explicado Blanco sobre los que son los instantes "más valiosos para conseguir localizar a las personas desaparecidas".

Por ello, el operativo se pone en marcha "tras la comunicación" de que ha desaparecido una persona, según ha asegurado el jefe de la Comandancia, donde no esperan a que exista una denuncia formal para empezar el operativo: "Tenemos más y mejores medios para que el final de una desaparición sea feliz", ha asegurado sobre uno de los objetivos prioritarios marcados en 2021. Por ello, ambos representantes han pedido que se comunique una posible desaparición lo antes posible, sin importar si la persona puede aparecer al poco rato: "en ese caso nos damos la vuelta y no pasa nada", ha continuado el responsable de la Benemérita sobre un servicio que es totalmente gratuito y no supone coste ni para los afectados ni las víctimas.

"Hemos avanzado bastante, pero aún tenemos camino que recorrer", ha continuado el responsable de la Comandancia sobre el trabajo en torno a la problemática de las desapariciones involuntarias en el medio rural, muy ligadas a la despoblación de los pueblos y al envejecimiento de la población. Por ello, estas jornadas que se celebran por tercera vez en Zamora suponen un aliciente para mejorar la respuesta de las autoridades y de la sociedad ante un caso de desaparición, un campo en el que la Comandancia de Zamora de la Guardia Civil se está convirtiendo en "un referente a nivel nacional e internacional".

Los estudiantes zamoranos conocen al servicio cinológico de la Guardia Civil. | J. L. F. / Irene Barahona

Esto se ha visto reflejado en las cifras, ya que el tiempo de respuesta y los medios movilizados para ello han mejorado. Desde que empezara el 2024, la Guardia Civil ha activado la búsqueda de siete personas desaparecidas de manera involuntaria en Zamora, todas ellas encontradas, seis con vida y una persona cuyo deceso se había producido antes de iniciar el operativo. "Que el resultado final de la búsqueda sea satisfactorio habla de la rapidez en la intervención", ha concluido Pulido.

Sobre estos resultados, el subdelegado del Gobierno ha destacado el éxito "en el 100% de los casos" de la Guardia Civil "si sumamos los desaparecidos en el año 2022, 2023 y febrero del 2024 son 62 personas desaparecidas y localizadas", ha resaltado Blanco, y es que detrás de cada uno de estos números "hay una situación dramática que desencadena situaciones muy difíciles de gestionar en el entorno del desaparecido", ha asegurado el subdelegado sobre como estas desapariciones, tan ligadas a personas mayores, afectan a los entornos familiares y vecinos.

Una de las lanchas utilizadas en los operativos de búsqueda en la provincia de Zamora. | J. L. F. / Irene Barahona

Para lograr la máxima eficacia posible del operativo, "el despliegue es instantáneo", ha asegurado Pulido sobre unas situaciones en las que activan todos los medios posibles, como el equipo Pegaso y su dotación de drones –indispensables para la búsqueda nocturna–, la Usecic o el helicóptero de la base de León, algunos de los ejemplos de la dotación de cada operativo. Estos dispositivos pueden verse en el mirador del teatro, donde se ha organizado una exposición en la que poder ver los medios físicos de los que dispone la Guardia Civil, como vehículos, una lancha y hasta perros especializados en búsqueda, que ayer por la mañana pudieron conocer a los centenares de visitantes que se pasaron por la exhibición al aire libre, incluidos muchos de los colegios de Zamora.

Las jornadas han analizado también los resultados de la entrada en vigor del Primer Plan Estratégico en materia de Personas Desaparecidas 2022-2024, una iniciativa que nace del "objetivo de mejorar la respuesta y la prevención de las desapariciones involuntarias", ha asegurado el subdelegado Blanco durante la inauguración de las jornadas. Este plan destaca por tener entre sus prioridades "la atención a los familiares" y la mejora de las capacidades tecnológicas para la investigación y resolución de estos casos de desapariciones: "De esta manera, el Gobierno de España ha impulsado la mejor resolución de estos casos", ha destacado el subdelegado sobre una solución que contempla tanto a las víctimas como a sus familiares.

No solo la eficacia es importante, sino también la atención a los desaparecidos y sus familiares. Para ello, las autoridades han destacado la labor del Centro Nacional de Desaparecidos, un organismo que repite en las ponencias de esta jornada por tercer año debido a la importancia en el tratamiento de esta problemática a nivel estatal, gracias a la creación de herramientas como una base de datos nacional o la puesta en marcha de un observatorio de este fenómeno, "desde el que se coordinan todas las desapariciones que se producen en el territorio nacional o desapariciones de españoles fuera de las fronteras", según ha destacado Julio Pavón, uno de los ponentes de las jornadas y jefe de sección de normativa y formación del Centro Nacional de Desaparecidos.

La digitalización ha jugado un papel importante a la hora de mejorar los operativos de búsqueda. En el caso del Centro Nacional de Desaparecidos, otra de las iniciativas corresponde a la creación de un sistema informático gestionado y coordinado por la Secretaría de Estado del Interior, donde se vuelcan los casos de todas las personas desaparecidas y las denuncias, "para que los investigadores vayan teniendo cada vez más herramientas para las investigaciones, y hacerlas mejor y más y más rápido", ha continuado el responsable.

Algunos escolares se montan en el helicóptero de la base de León utilizado en los dispositivos de búsqueda. | J. L. F. / Irene Barahona

La jornada continuará durante la mañana de hoy, miércoles, cuando los ponentes aborden nuevas temáticas relacionadas con las desapariciones involuntarias del medio rural: el programa comienza a las 09.00 horas de la mañana con dos mesas dedicadas a la prevención en el vínculo mayor, cuando se analice el papel de las farmacias rurales, el Plan Mayor el Plan Idoso, la aplicación AlertCops y el proyecto luso eGuarda. En estas dos mesas redondas se contará con expertos del Centro Nacional de Desaparecidos responsables de la atención a familiares de víctimas, además de representantes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora.

Durante la segunda parte de la mañana, a partir de las 12.15 horas, comenzará la ponencia sobre "Proyectos y medios técnicos como ayuda en la búsqueda", cuando se aborde la búsqueda con drones y su papel en los dispositivos de búsqueda.

A las 12.45 horas dará inicio la última de las ponencias, en este caso bajo la temática de atención a las familias, cuando también se aborde el caso del desaparecido en Figueruela de Arriba el pasado 2021, uno de los sucesos que provocó que la Guardia Civil de Zamora comenzase su especialización en operativos de búsqueda rurales y la prevención de desapariciones involuntarias, especialmente ligadas a territorios despoblados como Zamora y envejecidos, dentro de lo que nacieron las actuales jornadas, un proyecto pionero en España. Las desapariciones involuntarias en el mundo rural aparecen como una consecuencia más de la despoblación del mundo rural, uno de los desafíos estructurales que afronta Zamora.