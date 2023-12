El VI Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de Urcacyl, que ha reunido en Zamora a más de 400 cooperativistas se ha clausurado con la entrega insignias de oro de Urcacyl a Gabriel Alonso, expresidente de Urcacyl y cooperativista desde hace casi 50 años, y Aurelio Álvarez, vinculado a Urcacyl desde hace más de 30 años.

Fernando Antúnez, presidente de Urcacyl, y Nicanor Santos, representante de las Cajas Rurales de Castilla y León, han clausurado el encuentro con emotivas palabras. “Os quiero agradecer de corazón vuestra participación en el congreso. Todos hemos podido conocer buenas prácticas y conocimientos en las diferentes charlas. Nuestras empresas cooperativas producen alimentos de calidad en un medio rural en el que existe la despoblación y la falta de mano de obra. Nuestro sector ganadero se enfrenta a una situación de gravedad y necesitamos el apoyo inversor de las administraciones y, sobre todo, necesitamos rentabilidad. Ahora es el momento de recapacitar conjuntamente”, señalaba Antúnez. “Quiero felicitar a Urcacyl por el desarrollo de este congreso. Las cooperativas fortalecen la fijación de empleo y el desarrollo rural”, ha señalado Santos.

La segunda jornada ha comenzado con la mesa redonda ‘Diferentes actuaciones en la cadena alimentaria’, que ha moderado José Manuel Domínguez, técnico de Urcacyl, y en la que han participado Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agroalimentarias de España; Isabel del Amo, directora de ASUCYL y Ricardo Migueláñez, director de Agrifood Comunicación. Durante su intervención Trenzado ha centrado su presentación en el concepto de producto cooperativo y la puesta en valor del mismo.

Por su parte, Isabel del Amo hacía referencia a la distribución del producto y a la importancia del trabajo en común para generar valor del producto, mientras que Ricardo Migueláñez ha hecho hincapié en la campaña ‘Si yo no produzco tú no comes’, que tiene como objetivo que la sociedad “valore cada día más la producción de alimentos y los que están detrás de ella”.

La ponencia ‘Tendencias en la agricultura y la alimentación’, impartida por Juan Francisco Delgado, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Europea para la innovación y aplicación de la Tecnología (Intec), ha puesto el foco en la evolución, las nuevas tendencias actuales y en la necesidad de adaptar el trabajo cooperativista a esta actualidad.

El futuro de las cooperativas y la importancia de la adaptación a las nuevas tecnologías han sido los protagonistas de la mesa redonda ‘Futuro de la producción, I+D+i y Digitalización’, en la que han participado Alicia Langreo, doctora ingeniera agrónoma; Gabriel Trenzado, director de Cooperativas Agro-alimentarias de España, y Rafael Sáez, director general del Itacyl. En esta mesa redonda se ha puesto en valor la importancia de adaptarse a las nuevas maneras de producir y de trabajar día a día en agricultura y ganadería, así como de trasladárselo a la sociedad.

El exministro de Trabajo, escritor, editor y conferenciante Manuel Pimentel ha sido el encargado de llevar a cabo la última de las ponencias de la jornada. Bajo el título ‘Tensiones alimentarias y futuro de la agricultura. En defensa del valor y el orgullo del agricultor’, Pimentel ha abordado cómo han afectado al consumo y elaboración de productos aspectos como la globalización, los grandes grupos de distribución o la necesidad de recuperar la importancia y el valor de la alimentación en el imaginario colectivo de la sociedad. “Si a la sociedad no le preocupa y no valora la alimentación, no va a valorar tampoco a quien la produce”, aseguraba Pimentel. “Muchas gracias porque no trabajáis solo por el pan de vuestros hijos, sino que trabajáis por el pan de todos los demás”, concluía Pimentel dirigiéndose a los cooperativistas asistentes.