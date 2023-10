Un ciervo con síntomas de padecer la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) permanece recogido en una finca de Vegalatrave a la espera de una solución sobre su recogida.

Así lo confirma el alcalde de Vegalatrave, Benjamín Rey, quien en esta mañana del miércoles encontró a una cierva adulta por las inmediaciones del pueblo con evidentes síntomas de estar enferma.

Inmediatamente llamó a la Junta y un veterinario se desplazó al pueblo para realizar la PCR al animal salvaje, que según el alcalde tenía dificultades para andar y presentaba una fiebre de 40,5 grados.

La solución: "soltarlo o sacrificarlo"

La intención del alcalde es que la Junta se hiciera cargo del animal con el fin de “evitar problemas en el pueblo y sobre todo por el miedo al contagio, porque ya tenemos problemas con vacas y no queremos más líos”. Pero desde Medio Ambiente “la solución que me dan es que lo suelte o sacrificarlo. Yo no voy a asumir esa responsabilidad” apunta el alcalde de Vegalatrave.

De momento Benjamín Rey tiene recogido al animal en un cercado “y vamos a ver si se cura. Lo normal es que vinieran los de Medio Ambiente, pero no se hacen cargo” incide.

Fuentes de la guardería medioambiental apuntan que se ha actuado “de forma correcta” en estos casos. Se ha realizado la analítica al ciervo y al ser un animal salvaje no se recoge. Las opciones son claras: soltarlo o sacrificarlo.

El alcalde espera que, “si nadie se hace cargo, a ver si el animal se recupera y lo podemos soltar. Tiene comida y agua. En las condiciones actuales no queremos líos porque en el pueblo hay ganado y la gente tiene miedo”.