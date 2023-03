El adiós de un alcalde histórico en Zamora: "Nunca he valido para mandar"

Benito Sánchez Piorno cuelga las botas. A punto de cumplir 89 envidiables años, 36 de ellos al frente del Ayuntamiento de Carbellino de Sayago encadenando mayorías absolutas, ha llegado el momento de la retirada. "Si continúo ya sí que me echan de casa" bromea el veterano alcalde, el primero de la democracia en su pueblo.

Sánchez Piorno ha estado al pie del cañón desde las primeras elecciones democráticas hasta hoy, con la única excepción del periodo de 1995 a 2003, cuando tomó las riendas Miguel Ángel Moralejo "porque estaba cansado, no daba abasto". Las dos primeras convocatorias con UCD, otros cuatro años con el PSOE de Felipe González, de 1987 a 1991, y después fiel a las filas del Partido Popular. Hasta hoy.

¿Tres partidos y pasó del PP a PSOE? "Me he presentado con quien consideraba que podía hacer bien a mi pueblo. La política son las personas, no los partidos" defiende el alcalde más veterano de Sayago y puede que por su trayectoria, también de la provincia de Zamora.

"Cuando me presenté por el PSOE, alguno de la Diputación me dijo, dónde vas si el pueblo es de derechas. Y arrasamos, hasta el cura aplaudió cuando salieron los resultados". Anécdotas y recuerdos se suceden en la preclara memoria de este sayagués de pura cepa, a quien no le ha importado "tocar el despacho que fuera para luchar por mi pueblo y por Sayago".

Hijo único de una familia de agricultores y ganaderos, Benito nació en Carbellino el 19 de julio de 1934. Siguió la tradición familia y "nunca me he salido de mi pueblo" dice orgulloso. Quien estaba llamado a entregarse en cuerpo y alma al campo y al ganado, tropezó con un pastor que, medio en broma medio en serio, le animó a presentarse a las elecciones. Corría el año 1979. "Dónde iba a ir yo si nunca he valido para mandar. En casa teníamos trabajadores y siempre se los ha tratado como uno más. Pero me engañaron, que tienes que ser alcalde, me decían. Y yo, que no valgo para eso".

El caso es que le convencieron y encabezó la lista por la UCD de Adolfo Suárez. "Cuando me reuní con Luis Rodríguez San León, que era el que cogía los apuntes, me vine pensando que no era el primero, cuando salen las listas y me veo liderando la lista. Dije, ya me la liaron. Y ahora qué hago yo, si a mi me fastidia mucho mandar a la gente". Fue así como Benito conseguía el primer pleno al quince, con los 7 concejales de UCD.

Hace 44 años Carbellino tenía un censo de 295 habitantes y 7 concejales en el Ayuntamiento. Hoy este pujante pueblo ganadero no ha podido esquivar los embates de la despoblación y apenas suma 180 vecinos y ha perdido dos representantes en el Ayuntamiento.

"La gente joven no lo tiene fácil" reflexiona quien nunca quiso salir del pueblo ni ha podido resistirse a dejar la política.

"Toda la vida he peleado con la familia, porque nunca han querido que me metiera en estos líos y ya ves". La friolera de 36 años, algunos como presidente de la Mancomunidad Sayagua, cuando empezó con 8 pueblos "y terminamos con 52". Vivió todo el ambicioso y plan de abastecimiento en una comarca de piedra, muy extensa y dispersa.

"Tengo mil historias de aquellos primeros años. Recuerdo una vez, cuando estaba Agustín Carrascal (el precursor de la Mancomunidad), iba en el Dos Caballos con un obrero, cuando pasamos por Torregamones y veo a una señora lavando en una charca llena de jabón. Digo, pero qué hace usted. Es que el alcalde no me quiere dar el agua. Parece ser que era de otro partido. Al día siguiente ya estaban allí los operarios poniéndole el agua. Qué es eso de que porque no me votes no te voy a tratar igual que a los demás. Yo eso nunca lo he aguantado, todos son vecinos".

¿La mayor satisfacción con la que se queda? "Después de cuarenta años no tengo un triste vecino con el que no me hable" replica ufano. Pero tampoco se olvida Benito de los sinsabores de un cargo "que ejerces las 24 horas". "Hay veces que los políticos ofrecen cosas y luego nada de nada".

¿A su juicio qué es un alcalde? "Un alcalde debe estar a disposición de sus vecinos y no al revés. Y luego hay una cosa muy importante, siempre he tenido secretarios maravillosos", entre ellos Ángel Blanco (el actual subdelegado del Gobierno), "un fenómeno y no me importa decirlo". Por aquello de que es de otro partido. "En general todos los secretarios con los que he trabajado han sido muy buenos, incluido el de ahora. Trabajan mucho y cobran poco" opina.

Sánchez Piorno presume de que en su Ayuntamiento los concejales "no cobramos un duro. Eso debería de estar prohibido". ¿Y Sayago, qué espera de esta comarca? "A Sayago hay que venir a pisar la tierra, pero no solo cuando llegan las elecciones" reacciona el veterano regidor sabedor del oportunismo de los políticos cuando se acerca el momento de pedir el voto.

El alcalde de Carbellino esta vez verá los toros desde la barrera. Porque ya toca traspasar el bastón de mando. "¿El bastón?, pero si no se ni donde está. He sido siempre uno más y mi único empeño ha sido favorecer a mi pueblo y a mis vecinos. Ponlo claro, no valgo para mandar" sentencia quien ya pasará a la historia como el alcalde más veterano y longevo de su pueblo.