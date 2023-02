Dos nuevas denuncias se suman al largo listado de robos en la comarca.

Los propietarios de dos viviendas en Santa Cruz de Abranes, pueblo del municipio de Pedralba de la Pradería, han denunciado la entrada con fuerza en las dos casas que pudo ocurrir la noche del 25 al 26 de enero.

Gabriel Gómez Núñez, vecino de Barcelona, recibió el aviso de un constructor que había acudido a Santa Cruz a reparar una verja y al dar la vuelta en la calle de Gabriel se encontró la puerta medio abierta.

En ese momento avisó al propietario que le encargó grabar con el móvil el interior de la casa. “Revolvieron todo, abrieron todos los cajones, el arca” y en principio no echó nada de valor en falta entre otras cosas “porque aquí no hay ni dinero ni joyas” al tratarse de una segunda residencia de descanso y de veraneo. Una vecina pasó días antes por la puerta y estaba todo normal, un vecino oyó hablar por esos días en la calle pero no salió de casa. Para entrar en la vivienda apalancaron las tres cerraduras de la puerta “ahora estoy esperando que vengan a poner unas contras”. Curso la denuncia el pasado 28 de enero.

Otro vecino, residente en Madrid, esperaba ayer por la tarde la visita de la Guardia Civil tras interponer la denuncia horas antes en el Cuartel de Puebla, a primera hora de la tarde los agentes inspeccionaban la casa. En su vivienda los destrozos son considerables al arrancar la reja de la ventana, romper la persiana y el cristal. Tampoco se llevaron nada, o al menos su propietario Carlos García López no echaba nada en falta “alguna cosa pequeña” porque ni joyas ni dinero se guardan en esta casa de veraneo. Reventaron la cerradura de un armario, revolvieron todo y sacaron el contenido a la cama. Cajones abiertos y todo revuelto. Intentaron entrar por la puerta, por las dos muescas de lo que parece una pata de cabra con la que intentaron apalancarla.

No es la primera vez que se producen robos en viviendas en Santa Cruz para intranquilidad de vecinos, veraneantes y concejal. A un vecino del mismo barrio le han entrado dos veces en casa y se han producido robos en otras viviendas tiempo atrás, e incluso robo de herramienta.

Por Whatsapp Gabriel ha ido pasando fotos de las casas a sus vecinos con respuestas como “esta vez me he librado o no me ha tocado esta vez”.

Ha sido muy comentado el robo en las iglesias de Rihonor de Castilla y Rio de Onor de Portugal. En una no se llevaron prácticamente nada, unos 15 ó 20 euros, y en la otra se habla de varios miles de euros en joyas y dinero. Ese robo con fuerza fue en la última semana del mes de diciembre.

Los vecinos están tomando sus propias precauciones en Santa Cruz como instalar alarmas y cámaras e incluso “fichar” a todo vehículo que atraviesa el pueblo. “Aquí teníamos siempre las puertas abiertas” un modo de convivir que contrasta con la proliferación de robos en las casas, que como bien apuntó un sacerdote “primero empiezan por las iglesias y siguen con las casas”.