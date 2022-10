Tres ganaderos vecinos de Porto participaron de forma decisiva en el rescate del cuerpo del piloto sevillano entre la majada de Moncalvo y La Nateira, tras la localización desde el helicóptero, de los restos de la avioneta.

Pasadas las cuatro de la tarde agentes de la Guardia Civil de Lubián se pusieron en contacto con José Antonio Bruña Bruña para que indicara un camino de acceso, como buen conocedor de la zona al ser frecuentada por las yeguas de su explotación, en pastoreo extensivo en alta montaña, “que van y vienen” en palabras del propio ganadero.

Un previsible empeoramiento de las condiciones climáticas previstas para el sábado, con lluvia y viento, y con previsión de nieve por encima de los 2.100 metros, aceleró la intervención apurando las horas de luz de la tarde para rescatar el cadáver del joven piloto. La evacuación aérea era complicada por el temporal reinante en la cumbre del parque.

Además de José Antonio colaboraron su hijo, Adrián Bruña Bruña, y el ganadero José Diéguez. Adrián también colaboró en el relevo para transportar la camilla en la que fue evacuado el fallecido. El camino limpio de las Escurrucheiras, en medio de un paraje agreste, acondicionado por el propio Ayuntamiento de Porto dentro del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras de Porto y Segundera, permitió desde la pista del Bibey el acceso de agentes y vecinos hasta las proximidades del lugar del accidente.

El camino, recién acondicionado

José Antonio incidía precisamente que gracias a que “el Ayuntamiento limpió el camino” se pudo llegar hasta las proximidades del lugar del accidente “que si no no se anda, es terrible. Si es por el Parque, nada”. Tal y como estaba el camino antes de su limpieza no se hubiera podido acceder con cierta facilidad por la zona de montaña.

En ese momento, agentes del Grupo de Rescate Especial de Intervención de Montaña (GREIM) de Puebla de Trives trasladados en helicóptero hasta el lugar del accidente, ya descendían con la camilla. En el descenso con relevos entre los efectivos de rescate se tardó más de dos horas hasta que pudieron acceder a la pista transitable del Bibey y en la que esperaba los varios vehículos de la Guardia Civil y la funeraria para su traslado.