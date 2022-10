La épica del último pastor de Fontanillas de Castro

“Este es el oficio más duro que puede haber. Si no lo trabajas no te da nada y si lo trabajas, pues no puedes ni dormir”. La voz quebrada de Ramiro Arias relata ante la cámara la epopeya de una vida pegada a las ovejas.

Así fue hasta que murió el último pastor de Fontanillas de Castro, el pasado mes de julio, a los 92 años. “Este mes de octubre hubiera cumplido 93” evoca Rafael Monje, periodista natural de Fontanillas y productor del cortometraje “Ramiro, pastor de por vida”, dirigido por Eduardo Margareto, que se proyecta mañana domingo en la sección Castilla y León en corto, de la 67 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci. Un trabajo nacido de la relación que Monje estableció con Ramiro, afianzada durante el verano de 2021, cuando le acompañó durante inolvidables jornadas que comenzaban a las 6.30 de la mañana pastoreando con las ovejas. “Me contaba tantas cosas, tenía una sabiduría tan sorprendente. Se conocía todas las hierbas del campo, sabía las que podían curar una herida de las ovejas, distinguía las piedras. Me pareció que tenía un documental”. Rafael Monje se propuso inmortalizar el oficio de Ramiro Arias, que es lo mismo que decir su propia vida, pues siendo un chaval empezó a salir con el ganado. Continuó hasta sus 92 años, al final con un pequeño rebaño que le mantenía vivo. “El decía: el día que no pueda salir con las ovejas, me moriré. Y así fue. Estaba pendiente de una operación de cataratas. Nunca había pisado un hospital, su punto débil era la vista. Pero se cayó y empezó a estar mal” cuenta Rafael Monje sobre el último pastor de este pueblo de la Tierra de Campos, perteneciente al Ayuntamiento de San Cebrián de Castro, con apenas medio centenar de almas viviendo todo el año. La pastora de Sayago que enseña su oficio Con Ramiro se extingue un oficio de sacrificio y constancia, una forma de vida auténtica y pura, como la de tantos mayores que sortearon los contratiempos con una dignidad encomiable. “No dejó de salir ni un día con las ovejas, salvo que lloviera a cántaros” precisa el periodista zamorano. El documental quiere ser un relato de una vida legendaria. “Ramiro, pastor de por vida” se grabó en enero de 2021, el que sería el último invierno de un hombre irrepetible. “Una persona hecha a sí misma, comprometida con el territorio, que casi no viajó, apenas salía del pueblo para ir a Benavente o Zamora, y no sabía lo que era ponerse enfermo”. La vida de Ramiro quiere ser un homenaje “hacia esas personas del campo, del medio rural, que desde temprana edad tuvieron que trabajar y sortear decenas de dificultades en la década de los años 30 del siglo pasado, los años de la Guerra Civil y la posguerra”. Abunda Rafael Monje en el objetivo de transmitir el amor y la defensa del medio rural a través de un hombre del campo como el último pastor de Fontanillas de Castro. “El documental refleja muy bien cómo el medio rural ayuda a una buena ancianidad. Cuando a una persona la mantienes en su territorio y en su entorno rural, la ancianidad es más saludable, se lleva de otra manera. Ramiro salía al campo todos los días y se hacía cinco o seis kilómetros con las ovejas” cuenta su paisano. Se propone además este trabajo exaltar a los pastores, guardianes de un oficio en extinción para lamento de unos campos cada vez más invadidos por las malas hierbas. “Los pastores con sus ovejas son cuidadores del campo. Si tuviéramos más pastores habría menos incendios. Y eso debería tenerse muy en cuenta en una provincia como la nuestra, que ha sufrido las peores catástrofes naturales”. Una épica resumida en un cortometraje de 21 minutos que dura “Ramiro, pastor de por vida”, el documental dirigido por Eduardo Margareto, con Miriam Chacón como directora de fotografía. Realizado por Producciones “El Sueño del Monje”, el equipo se completa con Jorge Casasús (Sonido), el villalpandino David Arranz (Imagen aérea), la toresana María Salgado (Música) y Marciano Arias y Alejandro Belloso (Documentación). La producción ha recibido apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora y el Ayuntamiento de San Cebrián de Castro. Ramiro, lamentablemente, falleció en julio de 2022, poco después de concluir el trabajo de grabación y producción, por lo que este cortometraje en un homenaje póstumo, para el que ha sido posiblemente, uno de los últimos pastores de raza de Tierra de Campos.