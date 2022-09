Venialbo homenajea a los suyos

Los premios Talanda han nacido en Venialbo con el deseo de reconocer a las personas que contribuyen a cuidar el municipio. Un espíritu que se ha repartido por doquier en la primera entrega de este premio, que desde la ilusión, ha premiado a los personajes más solidarios de Venialbo de los dos últimos años.

Porque el premio no ha querido olvidar a los que arrimaron el hombro durante el confinamiento de 2020. Para ellos ha sido el momento de reconocimiento de los primeros premios Talanda. “Porque se tiraron a desinfectar las calles, un acto que en aquel momento fue muy importante”, relata Jesús Vara, alcalde del municipio sobre la valentía que una treintena de voluntarios, muchos de ellos agricultores, los llevó a salir de casa a luchar “contra algo que no sabíamos lo que era y que no veíamos”, explica el representante.

Dos años después, Venialbo no ha olvidado las buenas acciones de sus vecinos, que ha conmemorado junto a un vino español con motivo de las fiestas locales.

Otro gran protagonista también ha sido reconocido en esta primera ceremonia. Javier Delgado Galán recibía el galardón por su compromiso y entusiasmo con Venialbo.

Según han puesto en valor sobre el premiado, es gracias a la pasión que el teniente alcalde del municipio pone en sus tareas que el campo de fútbol de Venialbo luce como el mejor de los estadios. Por ello, el premio lleva grabado la silueta del trabajador a lomos de la maquinaria de jardinería, un agradecimiento para otro de los personajes que con su esfuerzo hacen de Venialbo un lugar mejor cada día.