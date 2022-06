CARTA ÍNTEGRA

"Hombre Santi, ven y cuéntame cómo va todo por aquí". Todos sabemos que no lo decía una persona cualquiera. Siempre he dicho que para ser un buen político hay que ser patriota y querer a tu tierra, y esto me lo enseñó él, Jesús el alcalde, un hombre de la tierra que siempre luchó por verla prosperar, por eso, su interés era especial en esa pregunta.

Así me lo hacía ver en las interminables horas de conversaciones, de consejos, de ilusiones. Una de las primeras llamadas de la noche que fui elegido alcalde fue la de él, quien con voz temblorosa y emotiva, solo decía “cuánto me alegro y aquí me tienes para lo que necesites”. Y asi fue. Siempre me ayudó.

No hay duda que lo que hoy es el municipio de Rabanales se lo debe en parte a Jesús Prieto, asu esfuerzo ilusionante, a su paciencia, a su talante y su buen hacer.

Hoy no se va un vecino, un alcalde, hoy se va para mí un amigo íntimo, un mentor y lo que es más importante, una gran persona. Pero no se va de vacío, profesionalmente deja un buen Ayuntamiento y Administración. Personalmente deja una familia de fuertes valores y gran corazón. Podemos estar seguros de que él se va tranquilo de un trabajo bien hecho y de nuestra mano es reconocérselo.

Siento orgullo de ser alcalde de un pueblo que gobernó este señor, y siento orgullo de decir que he sido amigo y alumno suyo.

Esta noche triste, solo le puedo decir a Jesús: “No hace falta que te lo cuente si ya lo vas a ver desde arriba y parte de los éxitos son gracias ti”.

Lamento no estar personalmente para despedirte, pero siempre te llevare en mi mente y en mi corazón, porque nunca te irás.

Gracias por todo y DEP

FIRMADO: Santi Moral Matellán