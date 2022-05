“Salus”, el “orgullo” de la Zamora despoblada

“Salus. La Iglesia en Aliste y Alba” es ya una realidad. Casi medio año por delante para visitar una exposición única y pionera que nace con la vocación de abrir brecha, de marcar “una pauta, un camino a seguir en otros territorios diocesanos de la provincia, algunos tan relegados social y económicamente como Alba y Aliste” expresó José Ángel Rivera de las Heras, comisario de la exposición de arte cristiano inaugurada en Alcañices.

“Hoy los arciprestazgos de Alba y Aliste, se ponen de pie y levantan la cabeza. Muestran la belleza de sus raíces con historia, esa belleza conservada a fuerza de tesón” proclamó el obispo de Zamora, Fernando Valera, en la inauguración de la muestra que contó con la presencia de unas setenta personas.

No estaba el rey Felipe VI, que sí aceptó la presidencia de honor de “Salus”, pero el alcalde de Alcañices no descartó su presencia a lo largo del verano. “Aunque por motivos de agenda no ha sido posible, el Rey nos ha manifestado la intención de venir, si le es factible, en una próxima fecha” anunció Jesús Lorenzo Mas ante representantes institucionales, alcaldes, sacerdotes y agentes de la autoridad.

Aunque por motivos de agenda no ha sido posible, el Rey nos ha manifestado la intención de venir

“La España despoblada, hoy mira el futuro con el orgullo de su historia y lanza un grito profético: Esto que somos en lo más íntimo de nuestro ser, es intrínsecamente verdadero, bello y bueno; esto nos posibilita mirar la realidad y ver reflejada la propia verdad, belleza y bondad de nuestro ser cristianos en esta tierra”. Fernando Valera quiso ser voz de toda la historia y el legado que representa “Salus”.

Un conjunto de 172 obras, prestadas la mayoría por las pequeñas comunidades parroquiales “que han hecho el sacrificio de verse privados durante seis meses de las obras históricas y artísticas que les pertenecen y utilizan habitualmente” reconoció Rivera de las Heras.

Hay documentos archivísticos, libros, fotografías e imágenes cinematográficas, objetos pétreos, esculturas, pinturas, piezas de orfebrería y de metalistería, adornos personales, mobiliario, ornamentos y otros textiles entre los siglos III y XXI.

Destacan piezas de los escultores Juan de Montejo, Esteban de Arnedo, Tomás de Sierra, José Cifuente “El santero”, Ramón Álvarez o Ricardo Flecha. De pintores como Ricardo Segundo o el vallisoletano José Araujo.

O plateros zamoranos como Bartolomé Sánchez, Antonio Rodríguez, además del madrileño Esteban de Pedrera, el cordobés Antonio de Santa Cruz y el salmantino Antonio Román, “cuyos marchantes ofrecían sus productos orfebres en la célebre Feria de Botijero” precisó Rivera de las Heras.

Así como fotografías de Somoza Duero y dos documentales cinematográficos de Leopoldo Alonso de 1927 y Fernando López Heptener de la década de 1950.

“Me siento muy cercana a estos pueblos pequeños” confesó la nueva directora general de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura, Inmaculada Martínez. Tras apenas cuatro días en el puesto, destacó la “apuesta firme de la Consejería de Cultura por actuaciones que permitan poner en valor el patrimonio cultural, religioso y artístico de todos los rincones de la Comunidad”.

Sobre la exposición de arte cristiano, en la cabecera de Aliste, Martínez destacó “la puesta en valor de una riqueza que estaba escondida” y deseó que la muestra de Alcañices “sea un punto de partida para otros proyectos”.

La Diputación anuncia una campaña de difusión a través del área de Cultura por todo el país

El “apoyo expreso” de la Diputación llegó de la mano de su presidente, Francisco Requejo, quien anunció “una campaña de difusión a través del área de Cultura por todo el país, de esta magnífica exposición”. Requejo consideró “Salus” como “un escaparate de primer orden en el que mostrar el hacer de la Iglesia en estas zonas a través de su historia”.

Tras destacar el conjunto histórico de Alcañices como “uno de los más antiguos” de los situados entre la frontera de España y Portugal, el alcalde Jesús Lorenzo apostó por “Salus” como una iniciativa “para dinamizar y crear un foco de emprendimiento que ayude a revitalizar el ámbito cultural y, consecuentemente, el económico, social y laboral”.

El regidor alcañizano incidió en el “carácter transfronterizo” del proyecto y la fraternización entre ciudadanos españoles y portugueses. “Salus” fomentará “la convivencia a través del patrimonio cultural, poniendo en evidencia la porosidad entre los países”.

Todas las instituciones que apoyan el proyecto dejaron la puerta abierta a iniciativas como esta ilusionante “Salus” que quiere ser un “revulsivo” ante tentaciones mortecinas. Por eso el conjunto de rutas lanzadas para potenciar la zona. Seis propuestas para descubrir la riqueza de Aliste y Alba más allá de la propia visita a la exposición: ruta de los retablos, ruta gastronómica, ruta arquitectónica, ruta de las ermitas, y la ruta de las pinturas murales.

No tenemos nada que envidiar a otras zonas de España, esta comarca cuenta con atractivos naturales y turísticos

“No tenemos nada que envidiar a otras zonas de España, esta comarca cuenta con atractivos naturales y turísticos. Quizás solo nos falte creérnoslo más” enfatizó el presidente de la Diputación.

Nadie mejor que José Ángel Rivera, Doctor en Historia del Arte y Comisario de la exposición, para “invitar” a una nueva conjunción de esfuerzos que haga posible la réplica de “Salus”. Porque cada comarca de Zamora atesora un patrimonio artístico-religioso de entidad suficiente para mostrarlo a la sociedad. “Sin duda sería un revulsivo para esas zonas, que han de contar con idénticas oportunidades. También una magnífica ocasión para la Iglesia diocesana que puede y debe mostrar la historia y el arte que ha generado y mantenido durante siglos para sus fines propios, con la intención de que todos disfruten como nosotros lo vamos a hacer con esta exposición”.

La apertura de la muestra culmina un proceso iniciado hace dos años, que se ha dilatado en el tiempo por la pandemia. “Salus” debería haberse celebrado en 1920, en el centenario de la Virgen de la Salud llegada desde Valencia después de que la imagen original quedara consumida por las llamas en 1917.

Ha sido este 17 de mayo de 2022 cuando, con toda solemnidad, representantes de todas las instituciones con el obispo de Zamora, Fernando Valera, a la cabeza han abierto oficialmente la muestra en el Santuario de la Virgen de la Salud de Alcañices, que estará operativa hasta el 31 de octubre.