El desafío de la brecha digital: “¿Trámites por Internet? Terminamos vendiendo el ganado”

Como ha venido haciendo siempre, Nemesia Fincias acudía esta semana a la Unidad Veterinaria de Tábara para sellar una guía. Papeles en mano, lo que para esta ganadera de Faramontanos era un mero trámite terminó por convertirse en un disgusto. “Aquí ya no hacemos eso”. Cumpliendo órdenes, la trabajadora la despacha con un papel –“Aviso importante para personas jurídicas”– donde explica que a partir de ahora los ganaderos con esa condición deberán relacionarse “únicamente de forma electrónica con las administraciones”.

Se acabó la atención directa en la Sección Agraria Comarcal. Todos los trámites, en el caso de las personas jurídicas (no personas físicas) se realizarán a partir de ahora por Internet. “¿Cómo?”. Nemesia Fincias no daba crédito. “Nadie me ha dicho nada, no tengo ordenador ni nada. Solo venía a que me pusieran el sello”. ¿Y cómo lo va a hacer?. “Pues no lo se. Tendré que vender el ganado o regalarlo y ponerme al paro” contesta la ganadera sin salir de su asombro.

Como ella, muchos ganaderos de la provincia que acuden estos días a realizar gestiones a sus respectivas unidades veterinarias se están encontrando con la sorpresa de que se acabó la atención presencial. Todos los trámites relacionados con identificación de animales, altas y bajas, movimiento pecuario o registro de explotaciones deberán realizarse por vía telemática.

No cuentan desde la Administración que “muchos de estos ganaderos tienen una media de 60 años y en los pueblos la cobertura está como está. Un desastre. Nos van acorralando cada vez más porque el fin de esto es cerrar también las Unidades Veterinarias. Si no hay servicios no hay medio rural” protesta Jesús Ángel Tomás, ganadero y alcalde de Pozuelo de Tábara.

Como Nemesia, él también se tuvo que volver a casa sin poder dar de alta un ternero. “Me dicen que vaya a una gestoría. Como tenga que pagar cada vez que hago una gestión cierro todo”.

La administración electrónica ya es un hecho para muchas gestiones, empezando por los ayuntamientos que, pese a contar con los medios, en muchos casos los secretarios se las ven y se las desean porque falla lo fundamental: la cobertura. En el caso de los ganaderos, a ese problema se suma la incapacidad, preparación y herramientas para realizar trámites que hasta ahora solucionaban en las oficinas y con la ayuda de los veterinarios. Eso se acabó.

No puedes atropellar así a la gente porque te la llevas por delante

Se trata además de sociedades pequeñas, con escasos recursos económicos como para plantearse una asesoría. “No se tiene en cuenta la situación ni las características de las explotaciones. Habrá sociedades grandes, pero aquí no. No puedes atropellar así a la gente porque te la llevas por delante” incide Jesús Ángel Tomás.

“Hay gente joven que se maneja con Internet sin problemas, pero muchas personas a las puertas de la jubilación ni saben, ni tienen conexión ni cobertura. Así es imposible, luego vendrán las sanciones. Si es lo que están buscando lo van a conseguir” manifiesta con indisimulado enfado José Manuel Ballesteros, ganadero de ovino de Tábara.

Añade otro problema. “Puedes tener cobertura en el pueblo, pero no en las explotaciones y así es imposible hacer una autoguía. Estamos bajo la amenaza de las sanciones. Es lo que nos faltaba”.

Para Ballesteros “lo sensato es que la vía telemática sea una opción, no una obligación. Habrá gente a la que le venga bien y no tiene que desplazarse hasta Tábara, pero muchas personas se ven incapaces. Hay que pensar en la situación de los pueblos y de muchos ganaderos. Antes de implantar el sistema digital hay que tener constancia de que se puede utilizar. Que preparen a la gente primero y luego exijan”.

Lo sensato es que la vía telemática sea una opción, no una obligación

“Claro, como todo lo imponen desde los despachos, no tienen ni idea de cómo están los pueblos” apunta otro de los ganaderos reunidos a las puerta de la Unidad Veterinaria de Tábara para expresar su malestar con la imposición de la administración electrónica.

Para Santiago León, joven ganadero de San Martín de Tábara, el problema empieza por “las aplicaciones de la Junta, que no están funcionando. Te metes para hacer cualquier gestión y una página te dirige a otra; al final te quedas en un sitio que ni para adelante ni para atrás. No se cómo quieren que hagamos estas gestiones telemáticas, si tienes un error o te confundes en un número antes venías a la oficina, se lo comentabas al veterinario de turno y arreglado. Ahora te equivocas y cómo lo haces”.

A mayores en San Martín de Tábara la antena funciona “a días. Cuando no haya cobertura y tenga que sacar una guía, cómo lo hago. ¿Le digo al señor que espere a que esto funcione?. Es inviable. Que venga la Junta y me instale un teléfono satélite en la nave y que lo pague ella. Es de vergüenza”.

Que venga la Junta y me instale un teléfono satélite en la nave y que lo pague ella. Es de vergüenza

Santiago pone el ejemplo de los pocos ganaderos que quedan en Olmillos de Castro, donde “no hay ni cobertura de móvil no Internet ni nada. Cómo hacen los trámites. Es imposible”.

Ángel Moráis, guarda de la Dehesa de Mangas, no sabe cómo va a realizar las gestiones si “donde trabajo no tengo ni cobertura ni se manejo Internet. No tengo manera posible de hacer nada por vía telemática. La burocracia nos complica la vida. Van a acabar con el medio rural, los recursos naturales, con todo” protesta.

No estamos contra las nuevas tecnologías, nadie lo discute, pero nos tienen que dar antes las herramientas

“No estamos contra las nuevas tecnologías, nadie lo discute, pero nos tienen que dar antes las herramientas. Y además de garantizar cobertura, que ahora es un desastre, hay que respetar a las personas. Hay gente que no tiene ni teléfono móvil. Al final lo que van a conseguir es que muchos lleven el ganado al matadero” augura José Manuel Ballesteros.

Esta nueva imposición alimenta el malestar del sector. “No respiramos y ahora nos viene la Junta con estas. A tomar vientos todo” se desahoga otro ganadero. “Pon bien clarito cuál es el estado de ánimo de los ganaderos. Cada día nos ponen más trabas, si nos quieren echar que lo digan claramente y que cierren las explotaciones. Y luego a ver de qué comemos”.