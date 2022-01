El Ayuntamiento de Muelas del Pan ha solicitado a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la inclusión del alcornocal de Cerezal en la prevención de daños en bosques dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León para la forestación de terrenos de titularidad municipal.

Esa declaración permitiría obtener a ayudas económicas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para la mejora de este bosque, que aporta cuantiosos beneficios al municipio.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de los ediles de la Corporación Municipal presentes en la última sesión presidida por Luis Alberto Miguel Alonso.

Las actuaciones afectarán a 265,03 hectáreas, con una inversión económica de 75.000 euros. Repoblación y limpieza han sido un constante los últimos año para salvaguardar el preciado tesoro.

El alcornocal en altitud más grande de la península ibérica

El alcornocal se sitúa a unos 800 metros de altitud y su situación geográfica y topográfica determina la dureza de su clima, de inviernos muy fríos y veranos muy secos, con temperaturas extremas en ambos casos.

Esta característica condiciona la presencia de determinados grupos de vegetación y dificulta el desarrollo de ciertas especies típicamente ligadas a condiciones climáticas más suavizadas, como es el alcornoque (Quercus suber).

Sin embargo este árbol ha llegado a colonizar el hábitat de la zona, tanto de manera natural como ayudado por las repoblaciones forestales, de tal manera que la masa que se yergue como el alcornocal de mayor extensión de la península ibérica (350 hectáreas) ubicado en altitud, demasiado septentrional para el aérea de influencia de esta especie.

Fuente de ingresos para el pueblo

No solo se trata de un ecosistema único en biodiversidad de flora y fauna si no también a nivel productivo cuyos beneficios repercuten para mejorar la calidad de vida en Cerezal. En 2008 realizó el descorche Domingos Ramos, de Granja da Sillva (Miranda do Douro) por 144.970 euros. La última saca de corcho salió a licitación en un total de 140.8714,30 euros. y se realizó entre 2019 y 2020. La próxima llegara en 2030.

Los alcornoques viven casi siempre en suelos pobres en calcio, de tipo silicio, areniscas, granitos, pizarras , cuarcitas y gneis o raramente en dolomías con abundancia de magnesio. Las características ecológicas que requiere el alcornoque para vivir no se cumplen normalmente en toda la provincia de Zamora tan al norte de la península ibérica, por lo cual tienen que contar con defensas especiales para afrontar los períodos excesivamente fríos o cálidos de tierras alistanas.

La dureza del clima alistano reduce el crecimiento de los alcornoques a unos meses del año

Por ello en Cerezal la reproducción y el crecimiento se restringen a temporadas de mayor temperatura y humedad, por limitaciones de agua y nutrientes de en épocas frías. La polinización se realiza en junio, luego se produce un período de durmancia de 10 a11 meses y el embrión se desarrolla de 4 a 6 meses hasta producirse la maduración en otoño.

Sentencian tanto los expertos como los propios vecinos que “su importancia es fácil de comprender. Esta masa forestal, en la que también se dan cita otros árboles como encinas, robles y castaños, alberga en su interior todo tipo de vida: especies de vertebrados, anfibios, reptiles e insectos, así como una rica flora asociada, fruto del desarrollo del bosque durante años”.

Un paraje muy querido por los vecinos

Desde 2006 el Centro de Interpretación del Alcornocal de Cerezal ayuda en el conocimiento, estudio y difusión para comprender la importancia del Sofreral, riqueza y valor de su conservación.

El alcornocal de Cerezal ofrecen también la alternativa del ocio y tiempo libre durante las cuatro estaciones del año con la práctica de senderismo por la “Ruta del Sofreral”, con un recorrido de 10 kilómetros y 100 metros, de dificultad media, por ello corazón de un auténtico vergel y único en su estilo en toda la provincia de Zamora.

La antigua “Fuente de Abajo”, es el punto de salida para continuar por la iglesia de San Justo y Pastor, bajando hacia “La Morera” de 1913, para salir al campo por el antiguo Camino de Villaflor y com partir sendas entre un precioso y enigmático bosque donde admirar los alcornoques en hábitat de especies como el Lobo Ibérico.