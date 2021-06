Jesús María Lorenzo Más es el presidente de la cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Salud (patrona de Aliste) y alcalde del Ayuntamiento más importante de la comarca, Alcañices (Santa Ana, Vivinera y Alcorcillo). La capital de “La Raya” hispanolusa cada 2 de julio acoge la romería en honor a una de las “Siete Hermanas” de España y Portugal.

–¿Cómo está la situación de la pandemia COVID 19 en la comarca de Aliste?

–Poco a poco va mejorando en parte gracias a la vacunación. En los pueblos alistanos la mayoría somos personas de la tercera edad con lo cual el nivel de vacunación es muy elevado, hay localidades donde está vacunada la gran mayoría de los vecinos y también los emigrantes que han ido llegando ya a sus tierra de origen.

–¿Qué supone para Alcañices y Aliste, los alcañizanos y alistanos no poder celebrar la romería de la Virgen de la Salud?

–Una profunda tristeza pues desde hace siglos veneramos cada día 2 de julio a la patrona de Aliste, a la que además tenemos como protectora contra la enfermedad. Por desgracia vivimos una situación complicada a causa de la crisis sanitaria y tanto las autoridades civiles como religiosas y los devotos creemos que lo mejor es ser precavidos para evitar cualquier tipo de contagios. El viernes muchos alistanos aunque sea desde la distancia estarán con la memoria y el corazón junto a la Virgen de la Salud ofreciéndole sus oraciones y pidiéndole protección y buen salud para todos.

–¿Definitivamente todos los actos multitudinarios quedan oficialmente suspendidos?

–Efectivamente. No hay otra alternativa, estamos como estamos y hay que cumplir las normas sanitarias y de distanciamiento. Entre los actos suspendidos están los tres que más devotos atraen cada año y que son las procesiones de las Antorchas, nocturna en la noche de día 1, la de la romería el día 2 y la local tras la ofrenda floral del día 3. Tampoco tendrá lugar el mercadillo que era otro de los grandes atractivos estos días para todos los alistanos y trasmontanos.

–¿Qué actos se mantienen y si se celebrarán?

–Únicamente tendrán lugar las misas. El día de la romería cuatro, una a las 8, otra a las 930, otra a las 11 y la de Acción de Gracias a las 12.30 horas que presidirá por primera vez el Obispo de la Diócesis de Zamora Fernando Valera Sánchez y que contará con la actuación de la coral “La Mayor” de la ciudad de Toro. Se mantendrán todos los protocolos sanitarios y entre misa y misa se desinfectara el santuario, siendo obligatorio acudir con mascarilla. Se ruega a todo los devotos acudir con tiempo suficiente y evitar aglomeraciones.

–¿Cuál será la capacidad para las celebraciones?

–El Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de la Virgen de la Salud es el mas grande le la comarca, tiene capacidad para acoger a 320 personas de ellas 220 sentadas y 100 de pie, sin embrago ahora el límite lo marca la distancia de seguridad que hay que mantener a causa del COVID por lo cual Únicamente podrán entrar entorno a unas 110 personas. La misa mayor será retransmitida en directo vía Facebook para que pueda ser seguida desde cualquier parte del mundo por los alistanos y devotos de nuestra patrona.

–¿Hay alguna celebración de carácter lúdico?

–Únicamente celebraremos la “Carrera de la Salud” del día 3 de julio, sábado, en la nueva urbanización que hay junto a la travesía de la Nacional 122 que al ser un espacio grande y abierto permitirá mantener todos los protocolos y sin riesgos. La prueba de categorías inferiores dará comienzo a las 20 horas, la de andarines a las 21 y la de corredores de 8 kilómetros a las 22 horas. Carreras de cross y senderismo cuentan con muchos practicantes y equipos uno de ellos “La Raya” Trail de Alcañices.

–¿Qué y quiénes son las llamadas “Siete Hermanas de España” y Portugal?

–Son siete imágenes marianas que tienen sus santuarios entorno a la raya hispanolusa y que celebran sus romerías a lo largo de la primavera e uno y otro, en la comarca de Aliste y la región de Tras Os Montes: “La Luz” en Moveros y Constantim, “La Soledad” en Trabazos, “La Salud” en Alcañices” , “Virgen de Árboles” en Carbajales, “La Encarnación” de Villalcampo y “El Naso” en La Povoa.

–Hablemos de los orígenes de la Virgen de la Salud.

–La tradición oral pasada de padres a hijos de abuelos a nietos demuestra que estamos ante una de las romerías más antiguas de España y Portugal junto a la “Riberinha” que ya se celebraba en tiempos del tratado de Alcañices: año 1297. La historia de la Virgen de la Salud seria posterior y aparece unida al templo que levantaron en su honor los frailes de la Orden Tercera de san Francisco en la Villa.EL rey Carlos V le otorgo el título de Marqués de Alcañices a Francisco Enríquez de Almansa el día 5 de diciembre de 1533 y él junto a su esposa la toresana Isabel de Ulloa fueron quienes ayudaron económicamente a los frailes observantes para poder construir el templo que hoy conocemos como Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de nuestra Señora la Virgen de la Salud, así como la Alhóndiga Pan de pobre y el hospital de “San Nicolás de Bari”. Si tenemos en cuenta que Enríquez de Almansa falleció en 1542 y fue enterrado en dicho templo, como poco la romería ya se vendría celebrando desde hace 479 años.

– ¿Por segundo año consecutivo no se ha podido celebrar el centenario de la actual imagen. ¿Cuál es su historia?

–Durante la celebración de las fiestas patronales de San Roque en la noche del 16 a l 17 de agosto de 1917 se produjo un incendio que redujo a cenizas la mayor parte del santuario calcinándose varias imágenes entre ellas la original de la Virgen de la Salud. Eran otros tiempos y en 1918 y 1919 aunque si hubo romería y procesión en ella se llevó a otra imagen de la Virgen María. La actual tras ser tallada en los talleres “Granda” de Valencia llego a Aliste a finales de la primavera y procesionó por primera vez el día 2 de julio de 1920. No perdemos la esperanza y celebraremos el centenario si es posible coincidiendo con el 2 de julio de 2022 aunque sea con dos años de retraso. Ese día vamos a invitar a venir a las otras seis hermanas de España y Portugal y a los devotos de sus pueblos de origen.

–La esperanza es lo último que se pierde ¿Qué previsiones tienen para el año 2022?

–Nuestro primer deseo es que la pesadilla de la pandemia llegue a su fin y podamos recobrar la normalidad y esa es la principal petición que vamos a hacer a la Virgen de la Salud. A partir de ahí vamos a intensificar los contactos con la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León para conseguir que de una vez por todas la romería de la Virgen de la Fiesta de Interés Turístico Regional algo que sinceramente creemos se merece por su antigüedad, su historia y porque es un emblema no solo para los alistanos sino también para los hermanos trasmontanos.

–¿Qué pasará con la esperada Muestra de Arte Sacro de España y Portugal?

–No pudo celebrarse en 2020 y tampoco en 2021 a causa de la pandemia. Ayuntamiento de Alcañices, la parroquia, cofradía de la Virgen de la Salud, Diputación de Zamora y Caja Rural mantenemos vivo y firme nuestro compromiso para poder celebrarla en la primavera y el verano de 2022. En ella se va a mostrar la riqueza del patrimonio religioso que tienen nuestros pueblos y parroquias en una muestra de arte sacro que será una y quizás irrepetible en muchos años.

–¿Como presidente de la cofradía y alcalde qué les diría a esos miles de devotos hispanolusos que no podrán procesionar con su patrona?

– Trasmitirle nuestro cariño y respeto a todos. Somos conscientes que a muchos alistanos y alistanas les hubiera gustado poder estar el día 2 en Alcañices para rezarle a nuestra patrona alistana, pedirle gracias y agradecerle favores recibidos, pero no podrá ser porque la salud es lo primero y tenemos que proteger a todos y muy en particular a las personas mayores. Aunque no podamos salir en procesión tanto Alcañices como el Santuario de la Virgen de la Salud siempre tendrán las puertas abiertas para cuantos nos quieran visitar cada día y si así lo desean poder ver a la Virgen de la Salud en su Santuario.