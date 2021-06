Los alcaldes de Sayago toman el mismo camino que sus colegas alistanos. El complicado verano que se avecina, con solo un equipo de médico y enfermera de guardia en el Centro de Salud de Bermillo, ha hecho saltar las alarmas. La situación ocupó buena parte del debate en la última reunión de la Mancomunidad Sayagua, aunque este espinoso asunto no estaba el orden del día. Fue en el punto de “ruegos y preguntas” cuando los alcaldes debatieron y acordaron pedir una reunión con la delegada de la Junta, Clara San Damián, a quien pedirán refuerzos para garantizar la atención a toda una comarca de Sayago en su periodo de mayor población.

El presidente de la Mancomunidad, Carlos Vega, ya ha formalizado la petición con el objetivo de que “se nos escuche y por lo menos se queden dos equipos”.

Más duro se muestra el alcalde de Fariza, el socialista Manuel Ramos. “Que busquen médicos donde sea, no podemos quedarnos con un médico y una enfermera para los 22 pueblos con sus anejos. Es mucha la gente que va a venir, como ocurre todos los veranos, y no podemos arriesgarnos a que se atienda una urgencia en un pueblo y el centro de salud se cierre”. Ramos planteó en la reunión la dotación de una ambulancia de guardia, “si no hay manera de que se refuerce la plantilla de médicos”.

El alcalde de Almeida, Miguel Alejo, representante municipal en el Consejo de Salud junto a Bermillo y Fermoselle, asegura que la “preocupación” por la precariedad de medios sanitarios en la comarca este verano “la tienen también los propios profesionales. Desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana se queda un equipo con un médico y una enfermera. Es una situación altamente preocupante”.

La gerente de Asistencia Sanitaria, Montserrat Chimeno, reconoció abiertamente la semana pasada, tras ser preguntada por las carencias en Aliste y Sayago, que no se encuentran médicos para cubrir las vacantes. “No hay ningún interés en no tener la plantilla cubierta pero no hay médicos en bolsa. Tenemos muchas plazas vacantes en muchas zonas básicas de salud, incluso de especialistas, pero ahora no hay disponibilidad”.

“Déficit de asistencia”

La Plataforma por la Sanidad ha pedido a los responsables de la Junta que resuelvan de manera satisfactoria el “gravísimo déficit en la asistencia sanitaria al que se enfrentan los sayagueses”. En una carta remitida a los alcaldes sayagueses, la Plataforma ha expuesto su “indignación y preocupación porque se está jugando con nuestra vida”. Se preguntan “¿qué puede ocurrirnos si hay un accidente? ¿ y si tenemos una urgencia mientras el médico se encuentra en una visita a un pueblo alejado del nuestro? Nuestras vidas corren peligro y no es ya una previsión de futuro, es ya presente”.

La Zona Básica de Salud “Sayago” agrupa a los pueblos de: Alfaraz, Almeida, Argañín, Bermillo, Carbellino, Fariza, Fermoselle, Fresno, Gamones, Luelmo, Moral,. Moraleja, Moralina, Muga, Figueruela, Roelos, Salce, Torregamones, Villadepera, Villar del Buey y Villardiegua de la Ribera.