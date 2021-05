Rafael Sánchez Riesco –35 años, ingeniero técnico de Obras públicas e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos–, es alcalde de Guarrate por una agrupación de electores UPG (Unión por Guarrate) y desde hace una semana presidente de la Mancomunidad de La Guareña. Una moción de censura liderada por él mismo y secundada por todos los alcaldes del PP en la comarca, con la excepción de uno, apeó a la socialista Raquel Pascual y ha situado a este regidor en el centro de las críticas del PSOE, que lo acusan de ser el “PP encubierto”. Sánchez Riesco defiende su “independencia” y asegura que su mandato en la Mancomunidad se regirá por la línea maestra de “compartir y entre todos”.

–El PSOE dice que usted el candidato oculto del PP.

–Eso me hace mucha gracia teniendo en cuenta que a quien derroté en las urnas en Guarrate fue al PP, que era a quien representaba el anterior alcalde. Hay que tener un poco de memoria y ser conscientes de que si di el paso de presentarme fue porque así lo decidimos un grupo de gente joven, sin ningún tipo de ideología. Así nació Unión por Guarrate (UPG), en contra de los preestablecido y lo de siempre, que eran candidatos del PP y el PSOE. Como no compartíamos lo que estaba pasando en el pueblo, pues presentamos una alternativa y ganamos. Por tanto, eso de que soy el candidato encubierto del PP no tiene encaje ninguno.

–En el Ayuntamiento de Guarrate gobierna apoyado por el PSOE, el mismo partido al que ha derrotado en la Mancomunidad, ¿esto puede desestabilizar el gobierno municipal?

–No por varias razones. En el Ayuntamiento de Guarrate trabajamos por nuestros vecinos y cuando hacemos un pleno analizamos las propuestas pensando ellos. Si se revisan las actas creo que no ha habido una medida con un voto en contra de ningún concejal. La inmensa mayoría de los asuntos salen por unanimidad o, si alguien no lo considera pertinente, hay una abstención. Se trabaja pensando en los vecinos, buscando consensos y seguiremos trabajando con el mismo espíritu.

–En cambio si ganó la alcaldesa socialista la presidencia de la Mancomunidad hace año y medio fue precisamente por el voto de Guarrate, ¿eso le incomoda?

–La situación es muy fácil de explicar. Contactaron con UPG, nos pidieron que apoyáramos a Raquel Pascual. Apostamos por ella, pero luego, ante la falta de transparencia y no permitirnos aportar, ha habido una pérdida de confianza y no nos ha quedado más remedio que presentar una moción de censura. No ha sido plato de gusto pero se ha hecho pensando en nuestros vecinos y en la comarca.

–La compra de la motoniveladora ha dinamitado el gobierno de la Mancomunidad, pero los problemas venían de atrás, ¿realmente qué ha pasado?

–Los hechos son los hechos. Tengo multitud de cartas, de propuestas dirigidas a la presidenta que no han sido atendidas; decía que no tocaba, establecía el orden del día y decidía lo que procedía o no procedía votar. Hemos requerido información que se ha tardado meses en facilitar. Entre otras cosas porque teníamos sospechas de que a la maquinaria, en concreto la motoniveladora, no se le estaba sacando el máximo partido. No se pueden dejar los asuntos “sine die” dilatándolos en el tiempo. Hay una motoniveladora con 11.000 horas de funcionamiento que está dando problemas mecánicos y el planteamiento era comprar otra con más de diez mil horas de uso y con un desembolso importante que rondaba en torno a los 150.000 euros.

–La moción de censura ha revelado una cuestionable gestión del parque de maquinaria.

–Yo no tengo los detalles de cómo lo han ido gestionando, porque no estaba, pero viéndolo con un poco de perspectiva, alguna de las medidas adoptadas parecen mejorables.

–Al final hay un voluminoso parque, parece ser que infrautilizado, denuncia el PSOE.

–Desconozco cuáles fueron los motivos de la adquisición y de cómo se ha venido gestionando, pero no habilita a seguir en la misma línea si esa gestión era mejorable. Con respecto a los talleres, que nos ha ido muy mal, desde Guarrate le propusimos empezar a usar servicios oficiales que nos dieran cierta garantía y dejar de usar mecánicos no especializados. Es fundamental contar con personal cualificado y hacer un análisis de viabilidad del parque de maquinaria.

–¿Entonces se va a abordar la situación de tanta maquinaria?

–Yo soy ingeniero, se lo propuse en varias ocasiones a la presidenta y descartó mi colaboración. Hay que hacer un análisis de toda la maquinaria actual, un plan de viabilidad y la estrategia debe ser de manera conjunta, con el máximo consenso y contando con todos los alcaldes, independientemente del partido político. Porque ahora nos quedan dos años, pero cualquier decisión tiene una trascendencia a largo plazo. Debemos escuchar las propuestas de todos.

–¿La motoniveladora nueva entonces se va a comprar?

–La intención es comprarla, aunque reevaluar en función de los condicionantes actuales. Mi intención es nombrar una comisión ejecutiva donde estén representadas todas las formaciones políticas y que de manera conjunta analicemos y definamos las características de la motoniveladora y se tomen todas las decisiones por consenso.

–Decía la anterior presidenta que esa compra va a dejar “sin un duro” a la mancomunidad.

–La compra de la motoniveladora es una inversión importante, pero según informes del secretario-interventor se dispone de los recursos suficientes. Hay que definir hacia qué máquina vamos y si hay se pueden buscar alternativas de financiación o reevaluarlo, lo haremos. Esto no es una foto fija o un pensamiento único como el de la anterior presidenta, que sacaba el rodillo y nos lo imponía. Lo que nadie puede negar es que tenemos kilómetros de baches en los caminos de La Guareña. El año pasado se contrató a un chofer que cobró el año entero y solo trabajó 36 jornadas. Le pedí a la presidenta hacer un análisis de la situación, que no quiso atender.

–Tras la importante subida de 2018 en la tasa de recogida de residuos, ahora viene la amenaza de la ecotasa. ¿Pagarán el recibió más caro los vecinos?

–Yo no estaba cuando se aprobó la subida, que fue apoyada por PSOE y PP en base a un informe de viabilidad económica presentado por el secretario. Mi filosofía es que la gestión tienen que ser sostenible y viable. Y la ecotasa responde a un anteproyecto de ley del gobierno central de imponer a todos los territorios un impuesto por tonelada de basura. En una provincia como Zamora con despoblación, envejecimiento y muchos pensionistas, duplicar la tasa de basuras es, cuando menos, cuestionable.

–Cómo entiende usted una mancomunidad.

–Como un órgano transparente que resuelva eficazmente las funciones para las que se creó, tanto en la gestión de basuras como el arreglo de caminos o el asesoramiento urbanístico. Y donde trabajemos unidos, se compartan propuestas y se escuche a todo el mundo.