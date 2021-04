La tasa del cementerio, gratis en Losacino para personas pobres

Los asilados procedentes de la beneficencia y personas pobres, así como las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se efectúen en fosa común, contarán a partir de esta semana con enterramientos gratuitos en el municipio de Losacino de Alba (Muga, Castillo y Vide). Así lo establece la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa para los cementerios aprobada y puesta en vigor por la Corporación Municipal del Ayuntamiento que preside el alcalde Daniel Fuentes Bartolomé.

Constituye el hecho imponible de la tasa de prestación de servicios funerarios tales como la asignación de espacios para enterramientos, ocupación de los mismos, movimiento y colocación de lápidas, verjas y adornos, conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos y cualesquiera otros que de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, sean procedentes o se autorice a instancia de parte.

Dado que se trata de cuatro pueblos diferentes en cada uno se han establecido unos precios. Las tarifas se actualizarán el día 1 de enero de cada año con el incremento del índice de precios al consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística.

En el cementerio de la localidad de Losacino de Alba la cuota tributaria ha quedado establecida en un total de 1.153,50 euros por cada sepultura de tres alturas a perpetuidad (construido). Las sepulturas tendrán unas dimensiones de 230 centímetros de largo por 110 de ancho. En total se ofrecen 24 sepulturas distribuidas en tres sectores: 8 en cada uno de ellos.

En el camposanto de Muga de Alba el precio por cada sepultura de tres alturas a perpetuidad será de 1.857 euros, los nichos costarán 658 cada uno y los columbarios 614, en los tres casos a perpetuidad (construidos). La concesión de columbarios, nichos, fosas y sepulturas se realizará por rigurosos orden de solicitud, adjudicándose a tenor de la numeración por orden ascendente: nichos del 1 (tres) al 82 (ochenta y cuatro), columbarios del 1 al 10 y fosas de tres alturas del 1 al 32 (Zona Dos) y del 1 al 17 (Zona Tres).

Las sepulturas construidas tendrán una dimensión de 240 centímetros de largo por 100 de ancho. Las dimensiones de los nichos y columbarios vienen definidos en el proyecto técnico de ampliación del cementerio aprobado por el pleno el día 8 de octubre de 2020.

En los casos concretos de los dos pueblos más pequeños, Vide de Alba y Castillo, será de regulación especifica mediante la nueva ordenanza cuando se lleve a cabo la ampliación de sus cementerios y se proceda por el Ayuntamiento a las construcción de las correspondientes sepulturas.

Las concesiones se realizarán por 75 años

Las concesiones de los columbarios, los nichos y las sepulturas tienen un plazo máximo de 75 años (llamados “perpetuos”) y el derecho se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente, no es el de la propiedad física del terreno, sino de la conservación a perpetuidad de los restos inhumados en dichos espacios, quedando expresamente prohibida toda venta, cesión y autorización que pueda convenirse por parte de los particulares. Dicha transmisión tan solo podrá sucederse por vía hereditaria. En las llamadas fosas o sepulturas se permitirá la inhumación de hasta tres cuerpos, del titular solicitante, de su cónyuge, ascendientes o descendientes de ambos y demás familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

El municipio cuenta en la actualidad con solamente 210 habitantes (125 jubilados), de los cuales 118 son varones y 92 son mujeres. Muga es el pueblo con más residentes (144), seguido de Losacino (43), Vide (20) y Castillo (3). En lo que va de siglo se han producido un total de 94 defunciones (entierros) y 7 nacimientos (bautizos). En los últimos once años no vino al mundo ni un solo niño y 41 vecinos fallecieron.

La tasa por la recogida de residuos por la realización de obras menores que no superen los 50 kilos será de 10 euros

Los residuos generador por obras a la hora de construir nuevas viviendas o actuar en inmuebles amenazados el abandono, la ruina o el derrumbe se está convirtiendo en uno de los grandes y graves problemas para todos los pueblos de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba con la nuevas normativas a aplicar a la hora de deshacerse de los escombros que obligatoriamente ha de hacerse en una planta de reciclado. Losacino de Alba, Muga, Vide y Castillo han aprobado y puesto en vigor también, con el fin de asegurar su correcto destino y tratamiento, la ordenanza municipal sobre gestión de residuos de construcción y demolición que afectará a las obras menores y obras de edificación y construcción de planta nueva y de reforma, de rehabilitación o reparación, urbanización y aquellos trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, movimientos de tierra o inyecciones, con exclusión de las actividades extractivas a las que sea de aplicación la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de residuos de industrias extractivas.

Se exceptúa la aplicación de esta ordenanza a los movimientos de tierras y piedras en actividades agrícolas y forestales y los almacenamientos y movimientos de tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

Entre las prohibiciones de la nueva normativa esta arrojar o abandonar cualquier tipo de residuos en la vía pública, incluidos enseres, muebles y voluminosos en lugares y horarios diferentes a los especificados por el Ayuntamiento de Losacino. Tampoco se podrán verter, arrojar o abandonar residuos en el resto del término municipal. Se prohíbe así mismo ocupar el dominio publico local con contenedores de residuos sin la preceptiva autorización y licencia de obras y abono de la tasa correspondiente de ocupación. La tasa por la recogida especial de residuos de obra menor para aquellas cantidades situadas entre 50 kilogramos y 2 metros cúbicos será de sólo10 euros. Cuando la cantidad sea superior la tasa se incrementará en 10 euros por cada fracción de metro cubico.

En el caso de residuos no peligrosos cuando la totalidad de una actuación sea inferior a 50 kilogramos podrán depositarse en el contenedor de fracción de resto mediante bolsas cerradas lo suficientemente resistentes para evitar su rotura durante el depósito y traslado. En este caso el municipio no cobrará la tasa de recogida de residuos de obra menor. Por obra menor se entiende la construcción, reparación o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no supone alteración del volumen o estructura, de los usos, de las instalaciones de uso común o del número de vivienda y locales y que no precisa proyecto constructivo firmado por profesionales titulados.