El Ayuntamiento de Muelas del Pan cumplió en todo momento con los “preceptos, protocolos y legalidad vigente” en las obras de ampliación del cementerio de la localidad de Cerezal de Aliste.

Así los expreso el alcalde Luis Alberto Miguel Alonso en el pleno extraordinario convocado y celebrado a petición del grupo municipal socialista al que asistieron, además de la Alcaldía, los otros seis ediles de la Corporación Municipal: José Miguel Martínez Bartolomé, Mario Carbajo Largo y Andrés Barroso Lorenzo del PP y los socialistas Benjamín Lorenzo Gallego, Ignacio Rodrigo Bartolomé y Ángel Rapado Alonso.

Para comenzar el pleno el alcalde Luis Alberto Miguel Alonso le hizo entrega a Ignacio Rodrigo Bartolomé, en su condición de portavoz del grupo municipal del PSOE, de copia del expediente administrativo solicitado y del informe de la Alcaldía dando respuesta a las cuestiones formuladas que, para constancia y efectos, ha quedado transcrita en el acta del pleno por parte del secretario.

El Ayuntamiento de Muelas del Pan, siempre según lo dicho en el pleno, encargó los trabajos de exhumación de restos cadavéricos del cementerio de Cerezal de Aliste a una empresa especializada en este tipo de labores como anticipo a los trabajos de construcción de las nuevas sepulturas: “Para ello y previos trámites oportunos de comunicación con los familiares localizados de los difuntos enterrados en la zona a levantar, se exhumaron los restos cadavéricos que fueron debidamente depositados y etiquetados en bolsas homologadas y posteriormente consignados en los nichos comunes números 19 y 22 del cementerio, en los que constan unas placas identificativas”.

Según se expuso al inicio del expediente, y siguiendo todos los preceptos y protocolos, se realizó un trabajo de localización de los familiares de los difuntos enterrados en la zona en la que se iban a hacer los trabajos de exhumación, y si se podían hacer las exhumaciones atendiendo a la temporalidad de los enterramientos y así mismo se organizaron dos reuniones informativas con los vecinos de Cerezal de Aliste para exponerles el procedimiento de exhumación de restos óseos de la parte vieja del cementerio y de esta manera abordar la renovación y orden de nuevos enterramientos.

Se hace constar que el día 21 de noviembre de 2017 se publicó en el tablón de anuncios un Bando Municipal con las normas sobre ocupaciones y enterramientos en la zona vieja del cementerio de Cerezal de Aliste en el que se daba un plazo de tres meses para que los familiares de los difuntos enterrados, si así lo deseaban, procedieran a su exhumación del cadáver o de los restos cadavéricos.

En la primera pregunta del PSOE sobre si conocía el alcalde la existencia de restos óseos presuntamente de seres humanos, así como restos de ataúdes de enterramiento en la tierra utilizada para las obras de reposición del césped de la piscina municipal, la respuesta de la Alcaldía fue “por supuesto que no lo conocía”.

Como en la respuesta a la primera pregunta el alcalde acusaba a los miembros del grupo municipal del PSOE de mentir, Rodrigo Bartolomé le contesta que “el mentiroso es el alcalde”. A partir de ahí se iniciaba un bronco y tenso debate, donde no existe orden en las intervenciones, lo que provoca a su vez que las mismas sean ininteligibles al pisarse los turnos de intervención.

Sobre la pregunta del PSOE, de la piscina, de “si es cierto que la tierra que ha sido utilizada ha sido traída del cementerio de la localidad de Cerezal” la respuesta de la Alcaldía fue: “Falso. Por dos motivos. En Cerezal de Aliste no se ha hecho ninguna obra en el cementerio desde hace un año. La tierra que servirá para las obras de reposición del césped de las piscina municipal tiene su origen en Andavías, traída por una empresa como ustedes ya saben, porque los ha llamado personalmente la persona que lleva la obra, la cual no tiene inconveniente en decirlo públicamente, y que por cierto, está estudiando tomar acciones legales oportunas contra ustedes, causándole un problema serio por su publicación y que como no podía ser de otra manera vuelven a mentir”.

Sobre la exhumación de restos y su posterior traslado Luis Alberto Miguel señaló: “ Este Ayuntamiento es una Administración seria, que ante todo trabajamos con la ley en la mano y procedemos conforme a la ley, cosa que ustedes como han dejado claro más de una vez, solo aplican para su beneficio” e incidió en que “en este caso concreto, se ha tratado con toda la sensibilidad posible por el respeto profundo que tenemos, y así se demuestra, que todo se ha hecho con el beneplácito de los vecinos de Cerezal de Aliste, si no hubiera sido así, los vecinos hace dos años que habrían tomado las acciones oportunas contra el ayuntamiento. Ellos han sido informados paulatinamente de todo el proceso, así como en todo momento ha estado abierto el cementerio para que se pudieran ver tanto las exhumaciones como la obra posterior de creación de las fosas”.

El socialista Ignacio Rodrigo Bartolomé insistía una y otra vez en la pregunta de si el alcalde conocía que había huesos en la tierra contestándole Luis Alberto Miguel que “mo lo sabía, como lo tiene por escrito en su informe”. La Alcaldía instó al edil del PSOE a que se subiese la mascarilla “que la tiene bajada” y Rodrigo Bartolomé le dice a la Alcaldía que “es un mentiroso y que no tiene respeto a la gente”, e instantes después, así lo recoge el acta de la sesión, dirigiéndose al alcalde: “Por el señor Rodrigo le insiste que es un mentiroso y un subnormal” y “por el señor alcalde ante el nuevo insulto y cariz de la sesión decide dar por finalizada la misma”. La Alcaldía afirma que posteriormente fue amenazado por el portavoz socialista con el resto de concejales del PP y del PSOE allí presentes.

Vecinos de Cerezal de Aliste reconocían ayer jueves a este periódico que tras el Bando Municipal del 21 de noviembre de 2017 se comunicó a los vecinos que fueron localizados, mediante carta con acuse de recibo, que con fecha de 22 de noviembre de 2017 se iniciaba el plazo de tres meses para que las familias con difuntos enterrados, caso de así desearlo, pudiéramos exhumar el cadáver o los restos cadavéricos”.

Finalizado el plazo el 22 del febrero de 2018 se anunció a los vecinos que la exhumación en las filas 1 y 2 de la parte antigua, los más próximos a la carretera de Videmala de Alba, con destino al osario general, se iniciaba el 5 de noviembre de 2018 e inciden que los enterramientos eran todos anteriores al año 1978.

Luis Alberto Miguel Alonso asevera que “todos los ediles debemos de dar ejemplo. Personalmente estoy muy preocupado por los insultos, amenazas y la actitud intolerante del portavoz socialista por el mero hecho de no compartir la misma ideología política”.

Los vecinos del municipio conocían ayer el acta íntegra de la sesión extraordinaria sobre el cementerio de Cerezal y sacaban así sus propias conclusiones sobre la bronca y tensa sesión.