La concejala del Grupo Popular Vanesa Martino Martínez es la nueva alcaldesa del municipio de Espadañedo, tras su elección en la sesión celebrada ayer en el Ayuntamiento. El nombramiento estuvo precedido por la renuncia de su predecesor, Saturnino Velasco Santiago, por motivos de salud.

Tras dar lectura al escrito de renuncia y proceder a la nueva elección, con una única candidata, el pleno aprobó por unanimidad de los cinco concejales la designación. La votación se efectuó como manda la legislación, mediante voto secreto y nominal.

Saturnino Velasco mantendrá el cargo de concejal en el grupo popular, como así lo comunicó el pasado 29 de marzo cuando presentó su renuncia. Vanesa Martino “aceptó” el cargo tras ratificar y proclamar la fedataria pública el resultado. Velasco emocionado entregaba el bastón de mando de la corporación “te entrego este municipio” a la primera mujer que se convierte alcaldesa de esta alcaldía carballesa, y una de las pocas regidoras municipales del noroeste. Entre los temas más urgentes a partir de ahora para la nueva alcaldesa es poder disponer de secretaria municipal a la espera de poder convocar un primer pleno para la designación de los cargos, que prácticamente repetirán.

El ya exalcalde hacía un balance positivo de sus 30 años en la corporación, 26 de ellos como máximo responsables, dos como teniente de alcalde y los dos primeros como concejal. Entre sus mayores satisfacciones destacó el apoyo y la colaboración del que fuera secretario de la corporación, José Carlos Macías “que me ayudó mucho”.

Entre las obras Velasco destacó las dos primeras instalaciones fotovoltaicas públicas del municipio y las obras de abastecimiento en Utrera y Letrillas, en especial “una traída de aguas de Faramontanos de la Sierra que no la hay en otro sitio”. Solo ha quedado “rematar cuatro o cinco farolas de led”. Obras de alumbrado, de asfaltado, de mejora de patrimonio etnográfico quedan en el haber de este veterano mandatario municipal.

Lo más importante “y lo que más me ha preocupado siempre ha sido dar servicio siempre que he estado de concejal y ahora me seguiré preocupando también”. Se han realizado innumerables obras en el municipio pero en los últimos años reconocía que ha caído el dinero que reciben los Ayuntamientos de la Diputación, que les permitía ir mejorando. El poder prestar los servicios esenciales “es lo fundamental y lo que más tiempo llevan siempre. Hay que estar mucho aquí al pie del cañón y hacerme esto o lo otro. Ahora ya no puedo y tengo que dejarlo”.