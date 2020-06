Cryosanabria detecta un hongo parásito en los tejos del bosque Tejedelo

El bosque de El Tejedelo de Requejo sufre una nueva amenaza esta primavera, según los miembros de la Asociación para el estudio de la montaña Cryosanabria. La Asociación ha detectado en el mes de mayo la presencia del hongo Laetiporus sulphureus o más conocido como "pollo del bosque". Este hongo es una especie de hongo de repisa (hongos que crecen en los árboles).

Laetiporus sulphureus es un saprofito y, en ocasiones, un parásito, que causa la pudrición cúbica marrón en el corazón de los árboles en los que crece, en este caso los tejos milenarios del Tejedelo sanabrés. Después de la infección, la madera al principio se decolora de amarillo a rojo, pero posteriormente se vuelve marrón rojiza y quebradiza. En las etapas finales de la descomposición, la madera se puede frotar como polvo entre los dedos.

Daniel Boyano Sotillo, presidente de Cryosanabria, afirma que "el hongo parásito Laetiporus sulphureus supone una nueva amenaza para el bosque mixto milenario del Teixedelu que, unida a otros impactos ambientales que ha sufrido este bosque como las construcción del Tren de Alta Velocidad, la repoblación con pinos inflamables que fomentan los incendios en el perímetro exterior del bosque en las zonas de As Travesichas o As Formas, la construcción de infraestructuras turísticas dentro y en el entorno del bosque, la instalación de líneas de alta tensión... obligan a la administración a tomar medidas urgentes que apuesten por la conservación y que no incrementen estas amenazas".