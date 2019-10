El PSOE urge a que se ejecute la vía rápida de Rihonor a Puebla y la variante

El alcalde de Puebla, José Fernández Blanco, y el procurador socialista, José Ignacio Martín Benito, instaron ayer a la Junta de Castilla y León a cumplir, antes de 2020 las obras de modernización de la Carretera de Puebla de Sanabria a Rihonor y la variante de la travesía. El procurador socialista, por su parte, remarcó "varias deudas históricas con la provincia de Zamora, particularmente en la cooperación transfronteriza en la raya de Zamora y Salamanca y este es un botón de muestra".

La reforma de esta carretera ZA 921 a la frontera con Portugal estaba incluida den la Plan Regional de Carreteras de la Junta 2008-2020 con una inversión de 5,1 millones de euros. El grupo socialista ha presentado una Proposición no de Ley, que se presentó en la anterior legislatura pero no llegó a debatirse. Por este punto fronterizo, circular el paso año unas 30.000 personas.

Fernández señaló "pasotismo y falta de interés" de la Junta frente a los 10 años de reivindicación de la Asociación Autovía León- Braganza para ejecutar esta carretera, de titularidad autonómica. Fernández señaló los problemas de la vía "con trazado imposible por las curvas, desniveles, y que es complicado viajar por ella" y que incluso cuenta con "alguna declaración de peligrosidad desde 2016".

La reforma urge por la cercanía de la apertura de la estación del AVE de Otero de Sanabria "piedra angular para esta reivindicación" que abre un campo entre el norte de Portugal y el oeste de Zamora, dentro del eje reclamado por la Asociación pro autovía Oporto, Braganza, Puebla, La Bañeza, León y Gijón. La asociación y los alcaldes de Puebla y Braganza coinciden en que "el tapón está aquí, el cuello de botella es Braganza Puebla".

Galicia apoya y trata de contraponer la salida de Portugal por A Gudiña "tengan las que tengan no tiene nada que ver con este corredor" y reiteró que para la provincia en Castilla y León y en Zamora "tenemos tres salidas que reivindicamos". Además de la Rihonor Puebla, Fernández señaló a la Nacional 122 y la IC5 de Fermoselle.

El alcalde pidió pasar de las palabras a los hechos, ya que desde 1998 está firmado el protocolo por el entonces presidente Juan José Lucas. Pese a que esta carretera está en el Plan Regional 2008-2020 y un presupuesto de 5,1 millones de euros "gaste para lo que llegue para una vía rápida" y no un parcheo como la carretera de Porto. En 2008 ya se apuntó el corredor internacional desde Porto, por Puebla, hasta Gijón. Fernández se remitió al anuncio a primeros de año del acuerdo de firma del memorándum, para estudiar "cómo pasar Rihonor" y "de lo que no se ha hecho nada" de ahí que el PSOE presente esta Proposición y que "el consejero haga efectivo el cumplimiento del memorándum". A poco más de un año de finalizar el Plan Regional de Carreteras, el alcalde puso en duda que se vaya a cumplir, y enmarcó la firma del memorándum al marco electoral.

Martín Benito reiteró "el abandono y las promesas incumplidas y reiteradas" por parte de la Junta. En poco más de un año para que finalice el plan sectorial 2008- 2020 "hoy por hoy no existe ni siquiera el proyecto de la carretera. Va a ser muy difícil, por no decir imposible, que la carretera cumpla ese objetivo contemplado en el Plan". En junio de 2017, en León, el consejero se comprometió que la obra se haría en la IX legislatura "llevamos cuatro meses de la X y no hay ni proyecto hecho".

El memorándum "es un cuento más" y pidió "que pase de las palabras a los hechos". En 2018 el PP no llevó a la Comisión la propuesta del PSOE, de ahí que "con más antecedentes" que cumplan antes de 2020 las obras de modernización y acondicionamiento, además de acometer la variante de Rihonor.