Menos basura, pero todavía mucha

La directora General de Turismo de Castilla y León, Estrella Torrecilla, participó plenamente –con inmersión incluída- en la VIII edición de la limpieza del Lago de Sanabria organizada por la asociación Sanabria Desarrollo Sostenible y la Estación Biológica Internacional y con la cooperación de la asociación Cryosanabria y el Club de Montañismo Sanabria.

La campaña de limpieza por tierra y agua arrojó menos basura que otros años, un buen síntoma, pero con clásicos como uno par de ruedas de vehículo, restos de un depósito de uralita –altamente contaminante-, plásticos, vidrios y la estrella de esta edición fue un teléfono móvil que pese a estar sumergido conservaba la tarjeta de papel con los datos de su propietario.

Tras el acopio de todo los recogidos en las playas de Custa Llago, Viquiella y Arenales, los residuos fueron retirados por los trabajadores del Ayuntamiento de Galende, cuyo alcaldes José Manuel Prieto, asistió a las tareas de limpieza, junto con el presidente de AZEHOS, Oscar Somoza.

Envases de plástico y lata, una bolsa con los anagramas de los desaparecidos almacenes Galerías Preciados, chanclas, zapatilla, palos de helado, alambres, piezas de lo que parecen juegos infantiles. En general, el medio centenar de personas de voluntarios se felicitaba de que en esta edición haya bajado el volumen de desperdicios, y salvo la pieza del depósito de uralita, la cantidad rondo el centenar de kilos. "Sanabria siempre nos regala algo" comentaba uno de los buzos ante el buen día que amaneció ayer y permitió la inmersión de una veintena de buzos en una inmersión con 20 grados de temperatura en el agua.

En tierra se recogieron, desde la playa de Custa Llago a Viquiella, 2.400 colillas de cigarrillos –algún puro incluido- con una media de 200 unidades recogida por la "brigada" voluntaria de tierra. Y fue precisamente la gran acumulación de colillas de cigarrillo en la línea de playa, bajo el agua, lo que llamó la atención de Estrella Torrecilla.

La directora General de Turismo no dudó a la hora de sumarse a la invitación de la asociación Sanabria Sostenible para sumarse a las actividades de limpieza "me pareció una manera muy bonita de concienciar a la gente de la importancia que tiene el propio turista en el mantenimiento de estos enclaves naturales". Torrecilla reconoció, con las manifestaciones de millones de personas en todo el mundo, "pidiendo a las administraciones que se impliquen en labores que ayuden a frenar el cambio climático. En ese sentido, estamos aquí para concienciar. No solo por concienciar y limpiar sino por no manchar estas áreas".

Ante el turismo como uno de los principales factores de contaminación del Parque, la dirección General de Turismo abogan "por el turismo sostenible. Para ello nos tenemos que implicar las administraciones". Reconoció que uno de los problemas en la zona del Lago es el cierre de los servicios públicos, fuera de la época estival, que suponen la contaminación del entorno. El grave problema del tabaco se resume en el dato de las 5.000 colillas recogidas el pasado año por los voluntarios en una hora y la propia experiencia de Torrecilla en su inmersión acompañada de un instructor "lo que más hemos visto han sido colillas. Hemos visto, grátamante, que las orillas estaban bastante limpias de plásticos pero no así de colillas" y consecuentemente la contaminación de cientos de litros de agua.

En relación a los datos de afluencia al Parque, los datos parciales arrojan que en un sábado de agosto han llegado a entrar 11.000 personas "Sanabria es un destino privilegiado para el turista, un enclave natural único de 22.000 hectáreas de bosques, robles, alisos... con una fauna única con más 76 especies de aves, 17 especies de mamíferos de gran tamaño. Es un pulmón para Castilla y León y Zamora".

Las claves de la desestacionalización "el turista senior internacional" que viaja "en los periodos valles, noviembre, diciembre, enero y febrero para nuestra comunidad". Este tipo de turista además de admirar el paisaje y la naturaleza "admira la cultura, el arte y el patrimonio" sumando a una gran capacidad económica "y el gasto que hace es superior a otros turistas". Este tipo de turistas usan el tren como medio de trasporte, menos contaminante y más seguro, y "en Zamora tenemos que aprovechar el tren y que las dos estaciones de AVE en la provincia están en Zamora y en Sanabria. La tercera propuesta es fomentar el turismo de Congresos y su redistribución dependiendo de las infraestructuras de cada provincia "en Zamora, a lo mejor no cabe un congreso de 4.000 personas, pero tal vez sí uno de 400".