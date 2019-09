Vecinos de Vega de Nuez llevan desde el 25 de agosto sin servicio de teléfono fijo

Chany Sebastián

Vega de Nuez, pequeña localidad perteneciente al municipio de Viñas de Aliste, lleva 20 días seguidos sin servicio de telefonía fija, en concreto desde el pasado día 25 de agosto en que "nos quedamos sin linea". Así lo denunciaban ayer los propios vecinos afectados y el alcalde del Ayuntamiento Bernardo Casado.

Araceli, una de las vecinas, muestra la preocupante situación: "El día 25 de agosto nos quedamos sin linea de teléfono. Desde ese día estamos llamando a Telefónica y siempre sale un contestador diciendo lo mismo: estamos tratando de solucionar la avería". La situación es calificada por los vecinos como muy grave: "Hay personas mayores que además viven solas y solamente tiene el teléfono fijo para comunicarse con su familiares o ser localizados y puesto que llamando no nos dan solución quizás tenga el Ayuntamiento que tomar cartas en el asunto. No podemos seguir así".

Solo 11 habitantes

El municipio suma en la actualidad 184 habitantes (94 varones y 89 mujeres) de los cuales en Viñas hay 101 empadronados, en Vega de Nuez 12 , en San Blas 31 y en Ribas 42. Más del 50%, concretamente 93 son personas de la tercera edad, para los cuales el teléfono fijo, así lo reconocen ellos mismo, "Es parte imprescindible de nuestras vidas.

El alcalde Bernardo Casado Fernández nada más conocer la noticia se puso manos a la obra pero surgió un nuevo problema: "Intente buscar una solución desde el Ayuntamiento pero el servicio telefónico era muy deficiente y me costó una mañana entera comunicarme con Telefónica, porque siempre me pasaba lo mismo, cuando el contestador me pasaba con un técnico estos siempre estaban ocupados y otra vez a empezar desde el principio. Fue algo desesperante y al final no conseguí nada en claro".

La Alcaldía advierte que el Ayuntamiento va a tomar medidas muy serias y presentar una queja y denuncia oficial por el corte de suministro en la localidad de Vega de Nuez y la deficiente cobertura en todo el municipio. El problema, ahora, es que el secretario está de vacaciones y no se podrá formular la denuncia hasta el próximo martes: "Esto no puede seguir así, en pleno siglo XXI no podemos jugar con la vida de las personas del medio rural. En nuestros pueblos hay muchas personas de la tercera edad y el teléfono es algo vital, imprescindible, muy en particular si hay una emergencia para avisara a Emergencias 112 y que puedan ser atendidos por los servicios del Centro de Salud de Aliste, la Guardia Civil o los bomberos de la Mancomunidad "Tierras de Aliste". Alguien tiene que darnos solución eficaz y urgente a este desatino antes de que ocurra una desgracia".

Paralización municipal

El Ayuntamiento alistano de San Vicente de la Cabeza (Palazuelo de las Cuevas, Bercianos y Campogrande) se muestra incapaz de poder llevar al día la gestión municipal ante la "muy grave y deficiente señal de internet en la casa consistorial que se ubica en la zona más baja del pueblo: junto al río Aliste. La misma situación se esta dando en Viñas. La alternativa para acceder a internet es vía satélite y "Es un auténtico caos: funciona tarde, mal o nunca". En otro sitios hablan de 4G y 5G y nosotros alucinamos pues en una cobertura normal y de andar por casa necesaria del 30%, nosotros estamos en el 0,19%. Esto no es insuficiente: es desesperante".

El municipio cuenta en la actualidad con un total de 387 habitantes (205 hombres y 182 mujeres) de los cuales 134 viven en Bercianos, 114 en Palazuelo de las Cuevas, 104 en San Vicente de la Cabeza y 25 en Campogrande.

Fernando González no oculta su malestar y asevera que: "La situación se hace insostenible ya que actualmente todos los trámites y consultas oficiales hay que hacerlos obligatoriamente telemáticamente, así lo tienen establecido el Estado, la Junta y la Diputación . Yo ya no se que hacer, igual es que como soy un ciudadano de pueblo, que vive y trabaja en el medio rural, la culpa es mía, aunque creo que no: si quieren modernizar la gestión administrativa e institucional pública lo veo muy bien, pero que nos den la herramienta o el servicio para poder hacerlo".

González Rodríguez se muestra muy crítico: "Los vecinos vienen solicitar gestiones que no podemos darles. Se quejan y tienen toda la razón del mundo, porque cumplen con sus deberes y tienen unos derechos y hay que dárselos: es de justicia. Al final siempre tiene la culpa el alcalde porque no pide. Llevo ocho años de alcalde pidiendo soluciones y nadie nos hace ni caso".

En la actualidad de los cuatro pueblos del municipio (tres de ellos están ubicados en el profundo valle del río Aliste) Movistar solamente tiene instalado un repetidor de telefonía móvil en Bercianos. El alcalde Fernando González Rodríguez exige la instalación de repetidores en San Vicente de la Cabeza y Palazuelo de las Cuevas: "Nuestros vecinos tienen derecho a una calidad de vida digna y la telefonía es parte necesaria. Mi deber como alcalde es luchar por conseguirlo y si hace falta me voy a vivir a la puerta de la Subdelegación del Gobierno y de la Delegada de la Junta hasta que me den una solución. El Ayuntamiento está dispuesto a poner lo que le corresponda por Ley pero alguien tiene que buscar una solución y dar cobertura como se ha hecho en otros pueblos zamoranos".