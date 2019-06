Ordenadores vacíos y teléfonos que pasan a manos particulares

Al nuevo Equipo de Gobierno le sorprendió "recibir un manojo de llaves, sin identificación alguna, en un táper". Ahora deberán comprobar qué puerta abre y cierra cada una de ellas. Alejandro Fermoselle expresa, sobre el particular, que entregó "las que manejaba de entrada al Ayuntamiento y al despacho, y que prueben las otras porque yo también las recibí sin identificar". El nuevo Equipo de Gobierno apunta que recibió dos ordenadores "vacíos de todo, salvo de dos juegos", y critica con especial celo que dos teléfonos manejados por el anterior Equipo de Gobierno pasaran a manos particulares tras realizar la "portabilidad", por entender que estarán recibiendo llamadas que irían destinadas al Ayuntamiento. El ex alcalde afirma que, tras el cambio de titular, no ha recibido ninguna llamada de carácter municipal" y manifiesta que "esto son cortinas de humo porque lo importante son las subidas de las dietas y que cumplan el programa". El nuevo Gobierno asegura que el PP "miente en el saneamiento de cuentas".