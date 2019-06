Dietas y llaves en Fermoselle

El Ayuntamiento de Fermoselle inicia una nueva etapa de Gobierno con palpables discrepancias en la Corporación puestas de manifiesto en el traspaso de poderes y en el desarrollo del primer pleno. La subida de las dietas de 48 a 60 euros en las Juntas y Comisiones de Gobierno es criticada por los populares y, especialmente, que se fijen en 60 euros la media dieta y en 100 euros la completa. "Es un sueldo sibilino y una tomadura de pelo para los fermosellanos" expresa el portavoz del PP, Alejandro Fermoselle, que afirma que "nosotros comíamos el menú del día". El alcalde de José Manuel Pilo -ahora de vacaciones y cuyo cargo ejerce, en funciones, José Antonio de la Torre- señala que "las dietas por realizar gestiones y desplazamientos fuera se justificarán, y no lo serán por calentar el sillón". También critican los populares que se ha dado un incremento de kilometraje "de 0,19 euros a 0,29", aunque este dato, según los nuevos responsables municipales, "es el que estaba fijado", pero que el PP niega. "Íbamos por la Ley".

La primera sesión plenaria, celebrada el pasado día 21, sirvió, entre otros puntos, para la asignación de áreas. El nuevo equipo de Gobierno, integrado por cinco representantes de la Agrupación Independiente Fermoselle Atrévete (AI-FA), tiene en manos todas la áreas a pesar de que en la toma de posesión expresó su voluntad de repartir entre todos. Pero la confrontación política no está por compartir responsabilidades. "Su programa no es un compromiso nuestro" expresa el ex regidor, que, hasta ahora, una vez finalizados los asuntos del orden del día abandona con los suyos la sala., para crítica de la formación independiente.

El alcalde José Manuel Pilo llevará las áreas de Sanidad, además de Servicios Sociales y Culturales, y también Incendios. José-Antonio de la Torre Berdión (Primer Teniente-Alcalde), áreas de Agricultura y Ganadería, y asimismo Fiestas, Ferias y Mercados. José Flores Bernardo el área de Infraestructuras y Comunicaciones. A María Nuria Peña Fernández se asignó las áreas de Educación y Deporte, y Desarrollo Turístico, Industrial y Hostelero. Y el concejal Roberto Carlos Ramos Miranda el área de Urbanismo, Obras y Servicios Públicos

La Junta de Gobierno estará formada por el regidor Pilo Vicente, de la Torre Berdión, Flores Bernardo y Peña Fernández.

Pilo sostiene que "no vamos a lucrarnos de las arcas municipales. Ninguno de nosotros tiene sueldo ni lo tendrá", y expresa que "el PP, de sus cargos, han hecho cargas municipales que han supuesto para el Ayuntamiento de Fermoselle más de 80.000 euros".

El PP propuso que en el nuevo Equipo de Gobierno hubiera un concejal liberado, "con dedicación exclusiva", y lo defiende porque hay trabajos que requieren de esta persona. Era el caso de Manuel Moya, que se encargaba de los aspectos informáticos del Ayuntamiento, Consultorio, Oficina de Turismo, y dos clases de informática a la semana. Alejandro Fermoselle cree que el contrato de estos servicios pueden resultar caros al Ayuntamiento.