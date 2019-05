Ciudadanos, dispuesto a gobernar en Villalpando si el PSOE le da su apoyo

Las urnas dejaron en el aire la Alcaldía de Villalpando. La candidatura del Partido Popular que encabezaba el actual regidor, Félix González Ares, volvió a ser la más votada con un total de 341 sufragios (un 36% del total) que valen cuatro concejales, uno menos que los obtenidos en 2015, y por lo tanto pierde la mayoría absoluta. La mayor diferencia respecto a los anteriores comicios estaba en que en esta ocasión concurrían tres partidos diferentes, pues a los dos tradicionales se sumó Ciudadanos que entró con 324 votos (el 34%) y tres ediles. El PSOE, por su parte, cayó hasta el tercer lugar al perder más de un centenar de votos, casi tantos como el PP, hasta un total de 254 (29%). Tras un recuento muy largo en el que parecía que se daría un triple empate a tres concejales, finalmente el PSOE perdió por solo dos votos su tercer asiento en favor de la fuerza más votada y Félix González se acercó un paso más al despacho de alcalde.

Podrá conservarlo, claro está, siempre y cuando Ciudadanos y PSOE no decidan pactar. Su alcaldable, Ciriaco Gallego, reconocía preguntado por este diario que "sí me gustaría gobernar" y para ello está dispuesto "a hablar con el PSOE, que con este resultado sería nuestro socio natural, pero incluso también con Félix si es por el bien del pueblo, estoy abierto al diálogo", comentaba sin dar nada por asegurado excepto "que las decisiones que tomemos no serán mías, sino de toda la candidatura". Por eso, el contacto con el resto de formaciones "tendrá que esperar unos días", aseguraba Gallego, que valoraba los resultados electorales como "muy positivos" para su agrupación, pese a haber quedado segundos, "porque hace tres semanas no contaban con nosotros y tenemos tres concejales".

La candidata del PSOE, Rosa Ana Fernández Redondo no mostraba tanta alegría. Su formación perdió 118 votos y bajó de cuatro a dos concejales, algo que achacó a que "la gente no ha entendido mi postura en los últimos ocho meses". Tras romperse el grupo municipal del PP y fracasar la moción de censura que pretendió desalojar a Félix González, que en ese momento contaba con el único poyo de otro concejal, la portavoz del PSOE decidió entrar en la Junta de Gobierno, una decisión que justifica "por responsabilidad, porque todos éramos concejales y ante un Ayuntamiento roto todos teníamos que apechugar, o tirábamos del carro o no hubiera habido nada, un pueblo como Villalpando no sale adelante entre dos personas", asevera en declaraciones a este periódico.

A pesar del varapalo sufrido en las urnas, los socialistas tienen en sus manos las llaves del Consistorio y Rosa Ana Fernández no quiere adelantar de momento cuál será su postura el 15 de junio –día en que se constituyen los ayuntamientos– porque "es algo que decidiremos todos los de la candidatura del PSOE, no yo", aunque ayer su opinión era que "las urnas nos han dicho que nos quieren en la oposición".

El candidato del PP, Félix González, no quiso hacer ayer más valoraciones que mostrarse "muy satisfecho de haber ganado las elecciones" y "agradecido con todas las personas que han depositado su confianza en mi candidatura". Añadió que "personalmente, aunque con algunos años más, me encuentro con la misma ilusión y ganas de trabajar que cuando empecé, hace algo más de tres lustros".

En el resto del partido judicial no hay demasiados municipios que cambien de color político. En Villamayor de Campos, hasta ahora en manos del PP, venció el PSOE después de que el Ayuntamiento haya estado paralizado durante buena parte de los últimos cuatro años por inacción tanto del anterior equipo de gobierno como del funcionariado. A partir del 15 de junio el alcalde será Valentín Rodríguez González. En Cerecinos de Campos ha vencido con mayoría absoluta Ahora Decide, una candidatura integrada por personas del movimiento contrario a las macrogranjas, y en dos pueblos han ganado agrupaciones independientes: Prado, donde Bárbara Palmero, Rocío Gangoso y Ana María Vidal han conseguido las tres concejalías existentes, y en San Miguel del Valle, donde una agrupación de electores ha conseguido desbancar al histórico socialista Julio Hueso Rojo, el alcalde que propuso que su municipio pasara a la provincia de Valladolid.

En cuanto a Ciudadanos, ha perdido San Agustín del Pozo pero ha sumado Cañizo, donde vencieron con el alcalde, que antes era de Adeiza.

Por lo tanto, el PSOE tiene asegurados 5 ayuntamientos –Castroverde, Cotanes, Pobladura, Tapioles y Villamayor– frente a 17 del PP, que sigue siendo el partido hegemónico en la comarca.

Además de en Villalpando se necesitarán pactos de gobierno en Villanueva del Campo, donde el PP tiene tres concejales y PSOE y Ciudadanos dos, y en Belver de los Montes, donde hay un triple empate a dos entre Izquierda Unida, Ahora Decide, y Partido Popular, mientras que el PSOE tiene el séptimo edil. IU fue la fuerza con más votos.