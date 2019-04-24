Calendario de Romerías en Zamora

Zamora se vuelve romera cuando llega la primavera pero durante todo el año se pueden vivir celebraciones en los pueblos de la provincia. Llegando el mes de abril, la actividad se multiplica y, al igual que en mayo y junio, es complicado vivir un fin de semana sin que los zamoranos se lancen al campo.
04 FEB VIRGEN DE LA VELILLA VILLALOBOS | ERMITA DE LA VIRGEN DE LA VELILLA (Villalobos)
16 MAR SANTO CRISTO SAN VITERO | ERMITA DEL CRISTO DEL CAMPO (San Vitero)
21 ABR SANTA CATALINA PALAZUELO DE SAYAGO | ERMITA DE SANTA CATALINA (Palazuelo de Sayago)
21 ABR VIRGEN DE GRACIA VILLAMOR DE CADOZOS | ERMITA DE GRACIA (Villamor de Cadozos)
22 ABR SANTA BÁRBARA o "DEL TESO" ESCUADRO, ALFARAZ y VIÑUELA | ERMITA DE SANTA BÁRBARA (donde limitan los tres términos).
22 ABR VIRGEN DE LA ASUNCIÓN MUGA DE SAYAGO | ERMITA DE FERNANDIEL (Muga)
22 ABR SAN MAMÉS Y SAN BLAS TÁBARA | ERMITA DE SAN MAMÉS
22 ABR CRISTO DE SAN ESTEBAN O "CRISTO EMBERRONAO" MUELAS DEL PAN | ERMITA DE SAN ESTEBAN (Muelas del Pan)
23 ABR SAN ALBÍN FERMOSELLE | ERMITA DE Ntra. Sra. DE LA MERCED (Fermoselle)
25 ABR SAN MARCOS GRANJA DE MORERUELA | ERMITA DE LA PEDRERA o de la Virgen de los Montes Negros (Bretó)
27 ABR VIRGEN DE GRACIA ALMEIDA Y PASARIEGOS | ERMITA DE GRACIA (Villamor de Cadozos)
27 ABR SAN MARCOS GAMONES | ERMITA DE SANTA OLALLA (Gamones)
28 ABR CRISTO DE VALDERREY ZAMORA | ERMITA DE VALDERREY (Zamora)
28 ABR BAJADA DE LA VIRGEN DEL SOCASTRO VILLAMAYOR DE CAMPOS | ERMITA DEL TESO DE LAS BODEGAS
28 ABR VIRGEN DE LA LUZ MOVEROS DE ALISTE | ERMITA DE LA LUZ (raya de Moveros con Portugal)
29 ABR LUNES DE AGUAS BÓVEDA DE TORO | MONTE CONTADERO (Bóveda de Toro)
29 ABR VIRGEN DE LOS MONTES NEGROS, "LA PEDRERA" BRETÓ DE LA RIBERA | ERMITA DE LA PEDRERA o de la Virgen de los Montes Negros (Bretó)
01 MAY LA ROGATIVA PRADO y QUINTANILLA DE OLMO (Iglesia parroquial)
01 MAY LA ROGATIVA QUINTANILLA DE OLMO y PRADO (Iglesia parroquial)
03 MAY CRISTO DEL HUMILLADERO VADILLO DE LA GUAREÑA | ERMITA DEL HUMILLADERO (Palomar)
04 MAY CUMPLIR EL VOTO A LA VIRGEN DEL TEMPLO VILLALBA DE LA LAMPREANA | ERMITA DEL TEMPLO (Pajares de la Lampreana)
04 MAY VIRGEN DEL PUERTO LOSACIO DE ALBA | ERMITA DE LA VIRGEN DEL PUERTO
04 MAY SAN JUAN DE LOS HUEVOS BERMILLO DE SAYAGO | ERMITA DE GRACIA (Villamor de Cadozos)
04 MAY SAN ESTEBAN BRIME DE URZ | ERMITA DE SAN ESTEBAN
05 MAY VIRGEN DEL OLMO VILLAESCUSA | ERMITA DE LA VIRGEN
05 MAY SANTA CRUZ ARGUSINO | ERMITA NUEVA
05 MAY VIRGEN DE LA SOLEDAD TRABAZOS, LATEDO, NUEZ, RÁBANO DE ALISTE, RIBAS, SAN MARTÍN DEL PEDROSO, SEJAS DE ALISTE Y VIÑAS | ERMITA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD (Trabazos)
08 MAY CUMPLIR EL VOTO A LA VIRGEN DEL TEMPLO VILLARRÍN DE CAMPOS | ERMITA DEL TEMPLO (Pajares de la Lampreana)
09 MAY SAN GREGORIO NACIANCENO PELEAGONZALO | PRADERA DE LA FUENTE DEL SOTO
09 MAY CRISTO DE MORALES MORALES DEL VINO | ERMITA DEL CRISTO
12 MAY VIRGEN DEL VALLE SAN ROMÁN DEL VALLE | CONVENTO (San Román del Valle)
12 MAY VIRGEN DE GRACIA VILLAR DEL BUEY | ERMITA DE GRACIA (Villamor de Cadozos)
12 MAY VIRGEN DE FÁTIMA FRADELLOS | ERMITA DE FATIMA (Fradellos)
12 MAY VIRGEN DE FÁTIMA "LA PETISQUEIRA" VILLARINO DE MANZANAS Y PETISQUEIRA | ALTAR JUNTO AL RIO MANZANAS
15 MAY SAN ISIDRO CORRALES | Parque de "El Plantío"
18 MAY CUMPLIR EL VOTO A LA VIRGEN DEL TEMPLO ARQUILLINOS | ERMITA DEL TEMPLO (Pajares de la Lampreana)
25 MAY ROMERÍA DE JUNCIEL MANGANESES DE LA LAMPREANA | Paraje de Junciel (Manganeses de la Lampreana)
26 MAY LA RIBERIÑA QUINTANILHA, SAN MARTÍN DEL PEDROSO | ERMITA DE LA RIBERIÑA (en la Freguesía de Quintanilha, Portugal)
01 JUN ROMERÍA DE SAN FERNANDO PELEAS DE ARRIBA | VALPARAISO (Monumento a San Fernando)
01 JUN VIRGEN DEL CASTILLO, ROMERÍA DE LOS VIRIATOS. ARGAÑÍN, BADILLA, COZCURRITA, FARIZA, MÁMOLES, PALAZUELO DE SAYAGO, TUDERA Y ZAFARA | ERMITA DEL CASTILLO (Fariza de Sayago)
02 JUN SUBIDA DE LA VIRGEN DEL SOCASTRO VILLAMAYOR DE CAMPOS | ERMITA DEL TESO DE LAS BODEGAS
09 JUN VIRGEN DE CANTIMBRIANA FUENTES DE ROPEL | Praderas del río
10 JUN VIRGEN DE LA HINIESTA LA HINIESTA Y ZAMORA | LA HINIESTA
10 JUN VIRGEN DEL VISO o AVISO ARCENILLAS, BAMBA, CASASECA DE LAS CHANAS, MADRIDANOS, MORALEJA DEL VINO, SANZOLES, VILLALAZÁN Y VILLARALBO | PRADERA DEL VISO (Término municipal de Bamba)
10 JUN CRISTO DE LAS BATALLAS TORO | ERMITA DEL CRISTO DE LAS BATALLAS (Vega Toresana)
10 JUN VIRGEN DE VALDEHUNCO VILLANUEVA DEL CAMPO | ERMITA DE LA VIRGEN DE VALDEHUNCO
10 JUN SANTA CRUZ FERMOSELLE | ERMITA DEL CRISTO DEL PINO
15 JUN 16 JUN 17 JUN VIRGEN DE LA TRINIDAD CAMARZANA DE TERA | ERMITA DE LA TRINIDAD o del "PADRETERNO"
15 JUN VIRGEN DE LA TORRE "LA TORRICA" SAN MIGUEL DEL VALLE | "EL PLANTÍO" Paraje a orillas del río Cea
15 JUN SAN ANTONIO DE PADUA GAMONES | ERMITA DE SANTA OLAYA
22 JUN SAN JUAN BAUTISTA SAMIR DE LOS CAÑOS | Paraje de LA ERA
02 JUL 03 JUL VIRGEN DE LA SALUD ALCAÑICES | IGLESIA DEL ANTIGUO CONVENTO
01 AGO CUMPLIR EL VOTO A LA VIRGEN DEL TEMPLO MANGANESES DE LA LAMPREANA | ERMITA DEL TEMPLO (Pajares de la Lampreana)
05 AGO VIRGEN DE LAS NIEVES SAN PEDRO DE CEQUE | ERMITA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES
05 AGO VIRGEN DE LA TUIZA O DE LAS NIEVES CHANOS, HEDROSO, LAS HEDRADAS, LUBIÁN Y PADORNELO | SANTUARIO DE LA TUIZA
07 AGO SAN MAMÉS AYOÓ DE VIDRIALES | ERMITA DE SAN MAMÉS
25 AGO VIRGEN DE LAS ENCINAS ABRAVESES DE TERA | ERMITA DE LAS ENCINAS
31 AGO VIRGEN DEL CAMPO ROSINOS DE VIDRIALES | SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL CAMPO (Rosinos)
01 SEP VIRGEN DE LA PEREGRINA DONADO | SANTUARIO DE LA PEREGRINA
07 SEP 08 SEP VIRGEN DE LA VEGA o DE LAS BOLLAS VECILLA DE TRASMONTE | ERMITA DE LA VEGA
08 SEP VIRGEN DE LA RIBERA SEJAS DE SANABRIA | ERMITA DE LA RIBERA (Junto al Río Negro)
08 SEP VIRGEN DE LA ALCOBILLA RÁBANO DE SANABRIA, BARRIO DE RÁBANO, COSO Y SAN JUSTO | ERMITA DE LA ALCOBILLA
08 SEP VIRGEN DE LA BANDERA FERMOSELLE | IGLESIA DEL CONVENTO
08 SEP NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁRBOLES CARBAJALES DE ALBA | IGLESIA PARROQUIAL
08 SEP VIRGEN DE COVADONGA "LA SANTINA" VALDESCORRIEL | MONTE ESCORRIEL
09 SEP OFERTORIO A LA VIRGEN DE GRACIA VILLAMOR DE CADOZOS, ALMEIDA, BERMILLO, PASARIEGOS Y VILLAR DEL BUEY | ERMITA DE GRACIA (Villamor de Cadozos)
11 SEP VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN VILLALCAMPO | ERMITA DE VALVERDE o DE LA ENCARNACIÓN
12 SEP VIRGEN DEL TOVAR MALVA | ERMITA DEL TOVAR (Malva)
14 SEP VIRGEN DEL AGABANZAL OLLEROS DE TERA | ERMITA DE NTRA. SRA. DE AGABANZAL
14 SEP SANTO CRISTO SAN VITERO | ERMITA DEL CRISTO DEL CAMPO
15 SEP VIRGEN DE LA CARBALLEDA RIONEGRO DEL PUENTE | SANTUARIO DE NTRA. SRA, DE LA CARBALLEDA
15 SEP VIRGEN DEL CARMEN NAVIANOS DE VALVERDE | ERMITA DEL CARMEN (Navianos de Valverde)
29 SEP VIRGEN DE LA TUIZA LUBIÁN | SANTUARIO DE LA TUIZA (Lubián)
06 OCT VIRGEN DE LOS REMEDIOS OTERO DE SANABRIA | SANTUARIO DE LOS REMEDIOS (Otero de Sanabria)
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