Zamora y León registran la mitad de los 97 incendios declarados en la región

Zamora y León suman la mitad de los incendios declarados entre mediados de diciembre y mediados de enero. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, hacía un llamamiento a solicitar quemas controladas para evitar fuegos intencionados, que tramitará la Administración para su autorización. Entre finales de diciembre y mediados de enero se han registrado 97 incendios, la mitad de ellos declarados en las provincias de Zamora y León, como apuntaba el consejero, en su visita reciente a la comarca.

Juan Carlos Suárez-Quiñones salió al paso de las críticas por falta de medios del operativo señaló que "el tema de incendios es un tema manido en el que siempre vamos a encontrar las mismas valoraciones. Lo más importante es que son incendios provocados, incendios que realiza el hombre voluntariamente para la regeneración de pastos y para equis tareas que, en todo caso y si pidieran un autorización, se podría estudiar un expediente legítimo y autorizar una quema controlada y con las garantías de la administración".

Lejos de seguir los cauces administrativos "se quema libremente y eso ocasiona estos incendios aquí en Zamora y en Castilla y León, donde hemos tenido estas navidades hasta 97 incendios provocados por el hombre en labores de desbroces que, reitero, serían autorizables y habría que hacerlo de forma correcta, controlada y con la administración detrás"-

Suárez-Quiñones apuntó que son incendios de pastos que no causan daños de valor ecológico sensible. Incendios provocados como el de Porto –donde se han registrado dos- son fuegos de alta montaña donde actúan los medios en la medida que pueden actuar". De esta manera el incendio de Porto a primeros de año "era en una zona inaccesible para maquinaria y personal, y los medios aéreos no podían volar por las situaciones de niebla y heladas. No hay garantía de que el operativo pueda actuar libremente porque depende de condiciones como estas", aclaró el consejero de Medio Ambiente.

El responsable de la Junta recalcó que lo más importante "es que no se produzcan porque estos incendios no se producen de forma espontánea. Han quemado determinadas personas desaprensivas y con la irresponsabilidad de que podía haber hecho lo mismo con una quema controlada autorizada por la administración". Hizo un llamamiento a "que quien tenga alguna necesidad de desbroce o quema por limpiar que pida a la administración autorización y se hace como corresponde".

Reiteró que no es una cuestión de falta de medios "el operativo regional está dispuesto y ahí está que los incendios han sido extinguidos". El operativo cada semana se adapta a las condiciones. A mediados de enero "declaramos riesgo medio por las condiciones de sequedad, por lo tanto está perfectamente controlado y diseñado para tener los medios necesarios en cada momento. Lo que hace falta es que no se incendien las superficies por la mano responsable y criminal del hombre".