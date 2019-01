Almendra potenciará el recorrido jacobeo de Aliste

El hospitalero José Almeida Rodríguez, natural de Venialbo (Tierra del Vino), tras vivir en el País Vasco, llegó a la vera de la Sierra de la Culebra para hacerse cargo del albergue de Tábara en el "Camino Sanabrés" haciéndole resurgir de las cenizas del olvido hasta convertirlo en un referente de la Vía de la Plata de Sevilla a Compostela: "Soy de la opinión –y cada vez estoy más convencido de ello– de que los zamoranos nos valoramos muy poco, que tenemos esa mala costumbre de ensalzar lo que nos llega de fuera y no reconocer el valor de lo nuestro, algo que otros si saben apreciar. Por eso no es de extrañar que muchos proyectos mueran olvidados en los despachos, ya que por ser alguien de aquí, se da por cierto que carecen del valor que realmente tienen".

Sobre su experiencia como hospitalero en Tábara asevera que: "Desde el primer momento y en base a mis convicciones, en él se ha ejercido siempre la hospitalidad al estilo tradicional, esto es, sufragar los costes con los donativos de los peregrinos. Por otra parte, esta actividad me ofrece la posibilidad de disponer de tiempo libre, oportunidad que he aprovechado para publicar varios libros con mis propias experiencias en el Camino de Santiago y las que los peregrinos me han ido proporcionando a lo largo de ese tiempo".

José Almeida Rodríguez es ya un tabarés más y el fue uno de los promotores de la Asociación de los Caminos de Santiago de Zamora (que preside), siendo además miembro de la Junta Directiva del grupo de acción local que gestiona el programa europeo Leader de Aliste, Tábara y Alba. A ello se suma la promover y divulgar el "Camino Portugués" donde destaca la recuperación de la "Casa del Cura" de Almendra del Pan como lugar de acogida jabobea y asumir la gestión del albergue de Alcañices. Además, mensualmente, desde hace 60 meses, dirige y edita junto a Santiago Andrés Fresno la revista peregrina "El Espíritu de Santi" del Camino Sanabrés.