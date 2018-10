Defensa de la Sanidad denuncia que se quiere sustituir Urgencias por una ambulancia en Lubián

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública denunció ayer que "el centro de Salud de Alta Sanabria se encuentra en peligro, tras las declaraciones del Gerente Regional de Salud que amenazan con reducir la actividad sanitaria en la zona de la Alta Sanabria a la mínima expresión".

Defensa de la Sanidad expone que "la Consejería estudia la posibilidad de cubrir con una Unidad de Soporte Vital Básico todo lo que es la atención continuada, las urgencias y por tanto cubrir las guardias de aquí al 31 de diciembre en Sanabria".

Ponen de relieve que "el centro de Salud de Alta Sanabria está ubicado en Lubián y el trayecto en la Unidad de Soporte Vital Básico, desde Lubián a Porto y de vuelta al Centro de Salud de Puebla de Sanabria, se recorren 105,9 kilómetros. Se tardaría en condiciones favorables dos horas en hacer todo el trayecto en las mejores condiciones posibles". La situación de Pías, Barjacoba y Villanueva de la Sierra es similar. Desde Lubián a la Tejera, y desde esta localidad a Puebla de Sanabria hay 60,2 kilómetros y se tardaría en el mejor de los casos con las carreteras en buenas condiciones algo más de una hora en recorrer. El tiempo de viaje del SPV sería similar desde Hermisende, Castrelos, San Ciprián o Castromil.

Apunta la Plataforma que "la Unidad de Soporte Vital Básico no tiene médico, únicamente un conductor y un técnico sanitario, por este motivo la actuación se reduce al transporte del enfermo hasta Puebla en las mejores condiciones pero sin prestarle ninguna actuación médica".

Señala que "los profesionales del Centro de Salud de Alta Sanabria manifiestan su enorme preocupación, pues en este Centro prestan servicios 3 médicos de Equipo de los cuales uno está en situación de baja laboral de larga duración y dos médicos de Área, de los cuales uno, se irá el 1 de noviembre y al otro médico de Área se le ha comunicado que pasará al Centro de Sanabria a partir de esa fecha, con lo cual únicamente quedarían 2 médicos para atender a toda la Zona Básica de Salud. Las consecuencias de esta situación es que estos dos médicos tendrán que cubrir las consultas de todas las localidades, algo imposible, además de cubrir las guardias lo que también es inviable".

La Gerencia Regional, indica el Movimiento, "pretende contratar un servicio privado, una ambulancia, con un médico para cubrir las 15 guardias de noviembre que quedan sin cubrir y lo mismo para diciembre. Ante esta información el Movimiento en Defensa de la Sanidad se cuestiona si "el Sacyl no encuentra médicos para cubrir vacantes ¿los va a encontrar la empresa de ambulancias? A no ser que para la contratación de este médico la empresa de ambulancias no le exija la especialidad de médico de familia, lo que a todas luces supondría una flagrante ilegalidad" según recoge el Movimiento en Defensa de la Sanidad".

Subrayan que "la ocurrencia del Gerente Regional de Salud no deja de ser graciosa, si no estuviera en juego la vida de las personas que viven en los pueblos de la Alta Sanabria, pueblos que están además a dos horas del hospital de Zamora. Esta debe ser la gestión del día a día que nos contaba hace pocas fechas el Gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora".

"Ante lo que el colectivo califica de "arranques de ingenio y de inspiración del Gerente Regional de Salud, nos preocupan y nos ponen en guardia, dada la experiencia previa de este gestor en Zamora, pues no solo pretende reducir la presencia de los médicos y de las enfermeras en los consultorios de las localidades, sino que ignora el criterio de distribución de las zonas básicas de salud de nuestra provincia y la ubicación de todos los servicios sanitarios en el Centro de Salud de las mismas".

Afirma, además, que "el Gerente Regional de Salud obvia la norma legal que regula la asistencia sanitaria en las Zonas Básicas de Salud y a la cual ha de ajustarse su gestión. Si ignora el principio de proximidad de los Servicios como criterio para garantizar la igualdad efectiva en la protección de la salud está poniendo en peligro a los ciudadanos y dejando tirados a los profesionales, como denuncia el colectivo por la sanidad pública".

Si desde la Gerencia Regional se toma la decisión de dejar de acudir a las consultas de los pueblos de Alta Sanabria y con la atención urgente a dos horas "es indudable que los ciudadanos no vamos a permanecer impasibles y la respuesta no se hará esperar".