"Lo que más nos interesa es el empleo y el asentamiento de población"

Coreses celebra los días grandes de las fiestas de la Virgen de la Asunción hasta el día 16 de agosto. El alcalde, José Luis Salgado, invita a los vecinos a participar y disfrutar de los festejos.

-¿Qué es lo más destacado de las fiestas de la Asunción de Coreses?

-El pregón de las fiestas, que se celebra hoy y que este año correrá a cargo de la peña local "Tú también caerás"; la proclamación de las reinas de las fiestas y damas de honor de la localidad y el desfile de carrozas y peñas por el pueblo.

-¿Qué novedades hay este año en el programa?

-Una exhibición de motos de A. V. Campos-Stuntrider el martes 14, una atracción que se llama Escape Room El Sanatorio, que tuvo lugar el jueves, y el chupinazo de inicio de las fiestas, que se celebró ayer, con la entrega de pañuelos a todas las peñas y un desfile por la localidad, con una cena de hermandad y después una discoteca.

-¿Ha habido muchas actividades previas?

-Sí, siempre empezamos las fiestas con la marcha cicloturista a Gallegos del Pan, que fue el 29 de julio. También ha habido campeonatos de juegos de mesa, una paellada donada por el Hotel Convento I y una prueba de habilidad que se llama "Coreses Exprés". Ha habido una participación importante, con 24 grupos formados por cuatro personas cada uno de ellos.

-Las fiestas de Coreses además dedican un día al jubilado y otro a los jóvenes...

-La Concejalía de Fiestas y la Comisión de Fiestas tenemos reuniones y las actividades son aportaciones de todos. Yo creo que están representadas todas las edades y todas las sensibilidades del pueblo y de la gente que nos quiera acompañar. Tenemos actividades para todos los públicos, edades y sensibilidades.

-¿Qué caracteriza a las fiestas de Coreses?

-Que hay un montón de actividades y muchos días de fiesta, que hermanan mucho al pueblo y a la gente que viene. También se caracterizan por la tradición de ciertas cosas que seguimos manteniendo. Son unas fiestas importantes y últimamente son referencia en la provincia. Recibimos a mucha gente, sobre todo en la jornada de hoy, en la que vienen miles de personas.

-Ahora en verano además tendrán más población...

-Sí, en verano vuelven los hijos del pueblo que han tenido que emigrar o familiares y viene bastante gente. Estimamos que la población de Coreses sube un 25% en esta época estival.

-Además, el jueves 16 celebran San Roque...

-Sí, es el día del patrón y lo celebramos con una misa y una charla de nuestro paisano Cecilio Vidales sobre nuevas aportaciones a la historia de Coreses y San Pelayo.

-¿Qué presupuesto destina el Ayuntamiento a las fiestas?

-Entre 50.000 y 60.000 euros a las fiestas patronales. Luego tenemos fiestas durante todo el año y el presupuesto total es de 85.000 euros, pero el grueso se lo llevan estas fiestas.

-¿Qué desearía a los vecinos para estos días?

-Que disfruten de sus fiestas, que acudan a todos los eventos que están pensados para ellos, que participen, que sean felices y que no ocurra nada desagradable y las fiestas sean normales y se desarrollen con normalidad.

-¿Qué festejos taurinos se van a celebrar en Coreses?

-Esta noche tenemos un desenjaule de vaquillas con discomóvil. Mañana sábado hay un encierro campero y el miércoles 15 tenemos una suelta de vaquillas con exhibición de cortadores.

-Al margen de las fiestas, ¿qué proyectos tiene el Ayuntamiento de Coreses?

-Los proyectos cotidianos de siempre, que consisten en continuar con el abastecimiento, el saneamiento y el asfaltado de calles, a través de los planes provinciales. También tenemos en proyecto la ejecución de una depuradora que va a hacer la Confederación Hidrográfica del Duero con una inversión de 1,2 millones de euros. Tenemos prevista también la venta de parcelas para la instalación de empresas porque nos están preguntando varias empresas para instalarse en el pueblo. El año pasado ya vendimos seis parcelas y se han instalado dos empresas nuevas. Lo que intentamos es llevar la vida cotidiana del pueblo e intentar que vengan empresas, que haya trabajo en el pueblo y que se quede la juventud porque es lo que más necesitamos.

-¿Es una buena noticia que se instalen empresas en el polígono industrial?

-Sí, todos los años hemos intentado la venta de parcelas. He bajado el precio para que sea atractivo para las empresas y les damos facilidades también desde el Consistorio. Yo creo que la política que estamos llevando a cabo está surtiendo efecto porque están viniendo empresas y espero que vengan más.

-¿Qué supone el asentamiento de empresas para Coreses?

-Sobre todo, dan estabilidad a la hora del empleo. Lo que más demanda la gente es el empleo y el empleo conlleva que la gente quiera vivir en Coreses y se compre casas en la localidad. Lo que más nos interesa es el empleo y el asentamiento de población a través del empleo.

-¿Cómo está actualmente el polígono?

-Hay 32 parcelas y tiene una ocupación que no llega al 25%. Tenemos todavía parcelas a disposición de las empresas que quieran venir. La ubicación es idónea y el precio es atractivo.

-¿Qué balance hace de lo que va de mandato?

-Mi balance es muy positivo respecto a lo que me propuse realizar, salvo un punto negro que es abrir el centro de día. Hasta la fecha no he conseguido ponerlo en marcha porque es una dotación en torno a 100.000 euros y el municipio no puede hacerse cargo. Creo que de aquí a que acabe el mandato vamos a abrirlo, aunque sea parcialmente con servicios propios para el pueblo como fisioterapeutas o podólogos, servicios para mayores, pero costeado por el Ayuntamiento. La pena es no poder abrirlo y dotarlo de comedor y cosas de esas porque no podemos asumirlo.