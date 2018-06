Denuncian robos en las iglesias de Cobreros, San Román y Santa Colomba

La oleada de robos en las iglesias de Zamora sigue llevando la preocupación a los párrocos y a los vecinos, tras un lustro de asaltos en al menos medio centenar de templos y ermitas, y la ejecución de sucesivas operaciones de la Guardia Civil con nombres apropiados como "Cepillo", "Custodios" y "Clerical". Prácticamente en todos ellos son más los daños derivados por los destrozos ocasionados en puertas y elementos que el botín conseguido. El pasado fin de semana el escenario de los robos fueron las iglesias de Santa Colomba de Sanabria, Cobreros y San Román. El botín fue de 13 euros de Cobreros y porque celebraban fiestas. Los ladrones ocasionaron importantes daños en las puertas de los templos, además de revolver y tirar la ropa de la iglesia y las imágenes, buscando dinero. Intentaron además robar en la iglesia de Calabor donde provocaron daños cuantiosos en la puerta semiblindada que no lograron abrir. Intentaron también apalancar la puerta de la ermita de San Martín de Terroso, aunque los daños fueron mínimos al ser también semiblindada y con refuerzos. En un primer momento el intento de robo pasó prácticamente desapercibido.

El párroco Fernando García pedía a los feligreses que estuvieran un poco pendientes de los templos, no tanto por evitar los robos sino por avisar con inmediatez para reparar los daños en las puertas. El sacerdote se lamentaba de estos robos en templos y parroquias, "pobres de solemnidad", porque no hay dinero y desde hace tiempo no se deja el dinero ni de las colectas ni de los cepillos.

Fernando García invitaba a los paseantes de la ruta del colesterol a pasar por delante de las iglesias, en aquellos casos que estén apartadas o retiradas del centro urbanos. No era el caso de las iglesias de Santa Colomba, que es un barrio donde ahora hay residentes en las casas de la zona, ni de San Román, en una zona de paso y en la vía principal del pueblo.

Los feligreses por su parte lamentan los destrozos y la falta de respeto a los templos y las imágenes. "La ropa de la Virgen, tirada por los suelos" expresan. La vecina de Santa Colomba, Josefa Chimeno, que se indignó cuando entró en la iglesia y vio los mantos de la Virgen por el suelo, afirma que "no tienen moralidad ninguna y entran en la iglesia para nada". En San Román las vecinas no oyeron nada. Robaron el viernes noche en un chalet de Puebla de Sanabria, donde sustrajeron dinero. Entraron por una ventana.

Estos hechos se suman a los robos en San Salvador de Palazuelo y Cernadilla. Los robos están denunciados en la Guardia Civil.

En el último lustro el robo de iglesias ha sido una pesadilla en diversas comarcas de la provincia de Zamora. También en provincias vecinas de León y Orense. En Zamora han sufrido asaltos las iglesias de San Martín del Pedroso, San Pelayo Mártir en Trabazos, y la ermita de La Riberiña. También Pedralba de la Pradería, Ungilde, Calabor, Santa Cruz de Abranes y Lobeznos. Igualmente los templos de Santa Eulalia de Rionegro, Peque, Molezuelas y Muelas de los Caballeros, Camarzana, Pumarejo, Junquera de Tera, Valdemerilla, la ermita de Carbajales de la Encomienda y santuario de Nuestra Señora de la Carballeda, en Rionegro del Puente. Asimismo fueron objeto de robo la ermita de la Virgen de la Encarnación de San Martín de Terroso y las iglesias de Requejo y Barrio de Lomba, ermitas de Santa Colomba de Sanabria, San Miguel de Lomba y Riego de Lomba. Torres, Almendra y Almaraz se suman al listado, al igual que la iglesia de San Miguel Arcángel de Fradellos, San Salvador de Rabanales, Santa María Magdalena de Grisuela y La Magdalena de Rábano. La Asunción de Nuez, La Asunción de Riomanzanas, La Magdalena de Villarino Manzanas y San Juan Bautista de Moldones no escaparon a los ladrones. Tampoco San Bartolomé de Puercas de Aliste, por dos veces. Santa Eulalia de Mérida, de Valer, San Pedro Apóstol, de Gallegos del Río, San Martín de Tábara, Arcillera y Lober también fueron saqueadas. En la zona de Los Valles entraron en San Pedro de la Viña, Santibáñez de Vidriales, Santa Cristina de la Polvorosa y Fuentes de Ropel; y tentaron en el Santuario del Campo de Rosinos de Vidriales. En Sayago penetraron en las iglesias de San Esteban, de Moral, y San Martín de Abelón, por dos veces, y en las iglesias de Badilla, Torregamones, Fadón, Argañín, Tudera, Gáname y Pereruela.

Con la operación "Cepillo", realizada el pasado abril, la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos personas, de 31 y 44 años, y con residencia en la comarca del Jamúz (León). Fuero esclarecidos "40 ilícitos", aunque solo en la diócesis de Astorga se contabilizaban unos 150.