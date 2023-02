La Junta de Castilla y León mantiene que todos los consultorios locales estén abiertos y que no se concentre toda la atención en los centros de salud, dada la importante población envejecida y con problemas de movilidad que residen en los pueblos y necesitan de un servicio cercana.

Así lo manifestó ayer el consejero portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, al valorar la propuesta de los consejos de médicos y sociedades de medicina para garantizar el futuro de la atención primaria, a la que estos colectivos ven en riesgo si no se actúa. “La solución no es cerrar consultorios”, aseveró.

Fernández Carriedo afirmó que son “sensibles” a las demandas del sector sanitario pero subrayó que el número de consultorios locales por centros de salud se debe mantener, a la vez que incidió en el déficit de profesionales. Por ello, indicó que la solución no es el cierre de estas dependencias, sino que hay que “pensar en el interés del paciente”.

En esa línea, recordó el perfil de los municipios de la comunidad, con un número importante de personas mayores y con problemas de movilidad, que requieren de una atención en sus lugares de residencia sin tener que desplazarse al centro de salud. “El futuro de la Atención Primaria y por extensión el del sistema sanitario de Castilla y León está francamente comprometido” y, o se toman medidas o se asistirá al desmoronamiento”, advirtieron los colegios de médicos y sociedades científicas, a lo que el consejero portavoz respondió con la mano tendida al diálogo. “Hay que pensar que muchas de las personas que viven en esas localidades son mayores y merecen esta asistencia”:

Carriedo afea a Díaz la crítica “sin ningún anuncio positivo”

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, afeó ayer a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que en su visita el miércoles a Valladolid optará por la critica a la Junta de Castilla y León sin realizar “ningún anuncio positivo” para la Comunidad. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, criticó “el trato distinto” de los miembros del Gobierno a Castilla y León y reflejó que en sus visitas a otras comunidades hacen algún anuncio, lo que añadió que no ocurre cuando vienen a esta Comunidad.

Además, censuró también que Yolanda Díaz no invitara al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ni a ningún miembro del Ejecutivo en la reunión que mantuvo en Valladolid con patronal y sindicatos para analizar la posible supresión del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales). Tras manifestar que la vicepresidenta ha hablado dos veces con el presidente de la Junta sobre este asunto, manifestó que está mal informada cuando afirmó que “si no se repone” el Serla irán a los tribunales, pues este servicio sigue aún en marcha. El portavoz insistió en que el servicio de mediación laboral está garantizado, aunque no precisó por qué órgano o cómo, y apuntó a la voluntad de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de hacer alguna aportación en caso de que los que tienen la competencia, patronal y sindicatos, lo promuevan.

“El salario de García-Gallardo está justificado”

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, defendió ayer el salario que percibe el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, aunque no tiene una cartera pero sí funciones, entre ellas la de representación de la comunidad en diversos órganos e instituciones. “Está justificado”, manifestó a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en relación a que el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía dijera en el Parlamento andaluz que el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla nunca tendría un vicepresidente “sin competencias ejecutivas, dedicado a pasearse y opinar”.

Fernández Carriedo enumeró algunas de las funciones adscritas a García-Gallardo y recordó que no es el único vicepresidente de la Junta sin cartera, ya que ocurrió con María Jesús Ruiz, aunque ésta era también la portavoz del Ejecutivo. Tras expresar el respeto al Parlamento andaluz y afirmar que no sigue debates de otras comunidades, defendió que las retribuciones de los altos cargos de la Junta, entre ellas las del presidente y vicepresidente, se congelaron en los presupuestos de este año, informa Ical.