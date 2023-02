La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, avisó ayer en Valladolid al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de que si no repone el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), el Gobierno de España acudirá a la justicia. “En democracia, cuando el diálogo no funciona, el único recurso es ir a los tribunales”, aseveró. Y es que Díaz aseguró, tras mantener una reunión en la Delegación del Gobierno en Valladolid con los principales responsables de los sindicatos mayoritarios y la patronal en Castilla y León (UGT, CC OO y CEOE), que la decisión de la Junta de eliminar el Serla es “muy grave” ya que “fulmina el Diálogo Social” y la posibilidad de cumplimiento de la legislación laboral vigente.

“Hay una parte de la reforma laboral, aprobada con el visto bueno de los agentes sociales, que no está garantizada hoy en Castilla y León”, advirtió, apuntando que, con la disolución del Serla, “los trabajadores que quieran ejercer su derecho a la huelga no lo pueden hacer” al no existir una mediación previa, “algo que supone una vulneración de un derecho fundamental”.

Al mismo tiempo, insistió que el Gobierno tiene muy claro que se está vulnerando la legislación y que no se puede sustituir el Serla por el Servicio de Mediación SMAC, según se recoge en una sentencia del Tribunal Supremo, por lo que reclamó a Mañueco que “cumpla con la legalidad vigente” y recupere con “prontitud” un servicio que es fundamental para la sociedad. “Lo que está pasando en Castilla y León es muy grave y no se puede justificar por razones de financiación”, sentenció.

De hecho, Díaz afirmó que, dentro de las políticas públicas del Ministerio de Trabajo y Economía Social que ella dirige, “existen ayudas para favorecer la negociación colectiva” de las que Castilla y León recibió el año pasado medio millón de euros, que si no se usan “tendrán que volver al Estado” dado que la Junta, por el momento, “se niega a ejecutar los programas a los que está obligada y ni siquiera licita la convocatoria”.

Es por todos esos motivos por los que la vicepresidenta del Gobierno apuntó que si la Junta no restaura el Serla, el Gobierno de España tomará “todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos y la igualdad de los castellanoleoneses”

Sindicatos y patronal avisan de que se está desincentivando la inversión

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la patronal CEOE en Castilla y León avisaron ayer de que la “inseguridad jurídica” que está generando la decisión de la Junta de disolver el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) está “desincentivando la inversión” en la comunidad al hacer que Castilla y León esté “cayendo en los rankings” de competitividad. Así lo trasladaron los representantes de las organizaciones sindicales, Faustino Temprano y Vicente Andrés, secretarios autonómicos de UGT y CC OO, y la vicepresidenta y portavoz de CEOE Castilla y León, Ángela de Miguel, tras la reunión que mantuvieron el miércoles en Valladolid con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones.

Faustino Temprano insistió en solicitar la intervención del Gobierno, para que se intente solucionar de forma política el problema derivado del intento de suprimir el Serla, y si no fuera posible, por la vía judicial. “No puede desaparecer de Castilla y León porque lo dice la legislación española y también porque hay que recordar que hay una sentencia del Tribunal Superior en la Comunidad que lo deja claramente”. Además, confió en que la intervención de la vicepresidenta ayude a resolver esta cuestión y se vuelva a la “senda” del diálogo.

Mañueco garantiza la resolución “eficaz” de los conflictos laborales

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, garantizó ayer de nuevo la resolución “eficaz” de los conflictos laborales, independientemente de lo que finalmente suceda con el Servicio de Relaciones Laborales (Serla), y rechazó el “turismo electoral” de los ministros del Gobierno central a la comunidad para “atacar” a Castilla y León.

“Ni insultos ni amenazas”, advirtió el jefe del Ejecutivo a través de su perfil de la red social Twitter y en relación a la visita, ayer miércoles, de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se reunión en la Delegación del Gobierno con sindicatos y patronal para abordar la posible supresión del Serla. “No consiento el turismo electoral de los ministros de Sánchez que nos visitan”, insistió Mañueco, quien reiteró su “compromiso” con las personas de la comunidad. Precisamente, el presidente de la Junta utilizó el término de “turismo electoral” el día en que se conocieron los datos de turismo rural del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que se constató el liderazgo de Castilla y León en este sector, algo que Mañueco aprovechó para presumir de que la comunidad cuenta con “un inmenso patrimonio histórico, artístico, natural y gastronómico para todas las personas y gustos”. “¡Os invito a todos a conocerla y degustarla!”, exclamó, según informa la agencia Ical.