Sonorama da a conocer su cartel de artistas para este año

Aranda de Duero volverá a ser un año más, y van 27 ediciones, el centro de la música indie este próximo verano gracias al Sonorama Ribera que volverá a llenar la ciudad burgalesa de la mejor música y el ambiente más especial. Será del 7 al 11 de agosto y, en esta ocasión, contará además con el respaldo de Vibra Mahou, que se ha convertido en patrocinador principal de un festival que hoy ha desvelado en Madrid gran parte de su cartel.

Así, a los artistas ya conocidos anteriormente, alrededor de medio centenar, como Hombres G, Los Planetas, Wilco, La Bien Querida, Rozalén, Vetusta Morla, Amaral, Lori Meyers, La Habitación Roja o Ginebras, entre otros, se suman otros clásicos y destacados artistas como Califato ¾, Cómplices, Coque Malla, Despistaos, Delaporte, El columpio asesino, La sonrisa de Julia, Ladilla Rusa, Luz Casal, Marwan, Miranda!, Niños Mutantes o SFDK, entre otros.

Más de 100 artistas formarán parte de este Festival, un cartel que es tan amplio gracias a un secreto que siguen fomentando de manera especial desde la organización: “En nuestro Festival, desde el primer al último escenario, se cuida a la gente”.

Artistas internacionalmente nacionales

Así lo remarcó el director de Sonorama Ribera, Javier Ajenjo, que repitió que seguirán con esta manera de actuar, haciendo que cada banda se sienta “cabeza de cartel”, por pequeña que sea. “No hay nada más grande, ni siquiera ver a alguno de tus artistas favoritos actuando en tu pueblo, que una banda se baje del escenario y nos dé las gracias”, enfatizó. “Ojalá fueran mil artistas los que pudiéramos contratar”, confesó el director del Sonarama que puso el acento, además, en la presencia de las bandas latinas.

“Este año hay artistas internacionalmente nacionales, como me gusta llamarlos a mí, pero no hay anglosajones. No nos importan lo que digan. Hay que seguir abriendo las puertas a Latinoamérica, y fomentando que las bandas vengan y nosotros vayamos”, apuntó, antes de recordar que en España quienes están agotando entradas en cada concierto son los artistas nacionales por lo que “hay que cuidarlos”. Además, de todos los artistas desvelados hoy en Madrid, Ajenjo quiso destacar con especial cariño a “la gran dama” de la música española con la que el Sonorama tenía una deuda: Luz Casal. “Lo habíamos intentado, pero no había podido ser. Hasta este año”, aseveró.