El Partido Popular cerró ayer la ronda con los partidos con representación parlamentaria con su aspiración de presidir las Cortes de Castilla y León y de formar un gobierno en solitario al ser la formación con más procuradores, para lo que sigue con la mano tendida para avanzar en un acuerdo de gobernabilidad.

Así lo expresó el consejero en funciones de Economía y Hacienda y miembro del equipo negociador, Carlos Fernández Carriedo, al realizar ayer por la mañana un balance de estas reuniones después de haber mantenido las últimas con Unidas Podemos y Ciudadanos, a las que no asistió Alfonso Fernández Mañueco.

“Las reuniones han sido útiles, se han fijado posiciones, base para avanzar en la configuración de un gobierno”, resumió Fernández Carriedo, quien en todo momento recalcó que ayer era el momento del balance y después vendrá la estrategia, en referencia a los partidos con los que volverán a reunirse por haber hallado más sintonía para seguir el diálogo, como Vox y Soria ¡Ya!.

Respecto de la propuesta de Ciudadanos de volver a reunirse con el PSOE para buscar un acuerdo estable, respondió que tienen la mano tendida, pero añadió que se trata de “hablar de la comunidad”, ante el reto de los socialistas de poner un cordón sanitario a Vox en todos los sitios de España en los que el PP tiene pactos con los ultra.

Además, Francisco Igea afirmó que el planteamiento del PP de formar un gobierno en solitario es “inviable” dado que tienen 31 procuradores cuando la mayoría absoluta está en 41 escaños, a lo que añadió que tienen “el peor resultado” histórico en votos y porcentaje. “Las condiciones no son para pedir un gobierno en solitario”, remarcó.

El Partido Popular recibió el “no rotundo” del procurador electo de Unidas Podemos, Pablo Fernández, tanto para la Presidencia de las Cortes como para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Fernández, y animó a los socialistas a “moverse” para acceder a la presidencia del Parlamento, para lo que si contaría con su voto.

Fernández Carriedo, por su parte, enfrío el “enfado” de Vox con el Partido Popular por confirmar una candidatura a las Cortes antes de llegar a un acuerdo entre ambas formaciones, ya que este partido, con 13 escaños, reclama lo mismo que tuvo Ciudadanos en la última legislatura. “Hablamos de lo nuestro”, dijo el popular.

A partir de ahora el PP hará un balance de estas conversaciones y se reunirá con los que entiende que tiene más sintonía de llegar a acuerdo. De ese modo, tras el encuentro con Vox, ambas partes se emplazaron a seguir hablando, aunque aún no hay fecha. También, Fernández Carriedo afirmó que han visto “cercanía y posibilidades” de entendimiento con Soria ¡Ya!, que expresó la disposición al acuerdo siempre que se recojan sus reivindicaciones pero sin que entre Vox en “la ecuación”.

Igea rechaza que las Cortes tengan un presidente con “tics autoritarios

El procurador electo de Ciudadanos, Francisco Igea, rechazó ayer que las Cortes de Castilla y León sea el primer Parlamento autonómico en España que tenga como presidente a un partido de “un extremo” y con “tics autoritarios”, al tiempo que pidió a PP y PSOE que se sienten a hablar para conformar un Gobierno “de amplia base y estable” que afronte la situación que se avecina tras el conflicto en Ucrania, informa Efe. “El día 10 se va a determinar el futuro de la comunidad con la constitución de la mesa de las Cortes. Habrá que ver por dónde quiere sumar el PP, al que le llegará el día de hacerse mayor y decidir si quiere ser un partido europeo o va a pactar con quienes tienen como socios a aquellos que impiden el paso de armamento para apoyar a la resistencia en Ucrania y que no creen en la Unión Europea.

Ni el señor Feijóo, ni el señor Casado ni el señor Mañueco van a tener un día más para demostrarnos de qué lado de la historia están”, reflexionó después de mantener un encuentro con los populares sobre la gobernabilidad de la comunidad. Durante su comparecencia, Igea reconoció que salió de la reunión “sin grandes avances” y “preocupado” porque, ante la “grave situación actual” generada tras el conflicto bélico “urge” tomar decisiones para abordar los “problemas” que se avecinan para el sector agroalimentario.

Unidas Podemos avanza “un no rotundo”a la investidura de Mañueco

El procurador de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, avanzó ayer “un no rotundo” a un candidato o candidata del Partido Popular a la Presidencia del Parlamento de la comunidad y a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Después de una reunión “cordial” pero sin acuerdos en la ronda de partidos, Fernández explicó que el programa y el modelo de de Unidas Podemos para Castilla y León está “en las antípodas ideológicas” del Partido Popular, por ello el “no rotundo” tanto a que presida las Cortes como a la investidura de su candidato. Por el contrario, manifestó que votaría a favor de un candidato o candidata del PSOE a la Presidencia de las Cortes, una alternativa que estimó plausible en caso de que no hubiera un acuerdo entre el PP y Vox para la constitución de la Mesa de la Cámara.

El procurador electo de Unidas Podemos expresó además su aspiración de repetir como portavoz del Grupo Mixto de las Cortes dado que la coalición de izquierdas es la que tiene más votos en un grupo conformado por Ciudadanos y Por Ávila. Pablo Fernández, en declaraciones después de la reunión con el PP, manifestó que aún no ha hablado con Ciudadanos y con Por Ávila, ya que tanto UPL como Soria ¡Ya! han mostrado su disposición a formar un grupo propio, pero sí consideró que “como fuerza más votada tienen mucho que decir” y él mismo ya tiene experiencia como portavoz.

No obstante, recordó que se tienen que reunir y tomar una decisión, a lo que también se refirió después Francisco Igea en el sentido de que el Grupo Mixto se tendría que organizar y tomar las decisiones por mayoría. Igea reconoció que ha hablado con Por Ávila y que también lo haría con Pablo Fernández, aunque se refirió a la organización de los miembros del Mixto en la toma de decisiones por mayoría, según recoge la agencia Ical. En la pasada legislatura, el Grupo Mixto estuvo constituido por Podemos (dos procuradores), UPL, Vox y Por Ávila con un escaño cada uno de ellos, con Pablo Fernández como portavoz y el leonesista Luis Mariano Santos como viceportavoz.