El presidente en funciones de la Junta y aspirante a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato número uno a las Cortes por UPL, Luis Mariano Santos, coincidieron ayer en preferir un Gobierno monocolor del PP y en mantener el diálogo, pero la configuración y el mapa territorial de la comunidad les aleja de un acuerdo para la gobernabilidad.

En la ronda de contactos con los partidos con representación en las Cortes, Fernández Mañueco se reunió ayer por la mañana en la sede parlamentaria con los tres procuradores de Unión del Pueblo Leonés en un encuentro que se desarrolló en “un buen tono” y de manera “fluida”, en palabras de Santos.

Después, en declaraciones a los medios, el dirigente leonesista puso sobre la mesa los cinco ejes con los que concurrieron a las elecciones y que calificó de indisolubles, como “el problema territorial” de la Región Leonesa, las políticas contra la despoblación y avanzar en la descentralización, la industrialización, reforzar la sanidad y una discriminación positiva para territorios que en estos años se “han empobrecido más”. “El mapa de Castilla y León está cerrado y no hay lugar a discusiones para trocear la comunidad o tocar la integridad territorial, es un valor esencial”, asentó poco después Fernández Mañueco, que sí recogió tres de los cinco puntos de UPL, como la despoblación, industrialización y refuerzo de los servicios públicos, entre ellos la sanidad. El dirigente popular aclaró que la igualdad y cohesión se refieren a la igualdad entre todas las personas con independencia de donde vivan”.

Vox quiere entrar en la Junta “sea cual sea” el líder del PP

Vox aseguró ayer lunes que mantendrá su exigencia de entrar en el Gobierno de Castilla y León “sea cual sea” el próximo líder del PP, que será elegido en un próximo congreso extraordinario de esta formación y que parece que podría ser el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. A esta cuestión se refirió el portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, quien dio una rueda de prensa junto la viceportavoz de esta fuerza política, Patricia Rueda.

Ambos comparecieron tras reunirse el Comité de Acción Política de su formación. En cuanto a cómo puede influir en las negociaciones en Castilla y León, que Feijóo sea elegido como nuevo líder de los populares, Buxadé señaló que la posición de Vox “no va a cambiar sea cual sea el interlocutor en Castilla y León o en Génova”, en referencia en esta última parte a la dirección nacional del PP. Vox exige la entrada en el próximo Gobierno de Mañueco, que quedó lejos de la mayoría absoluta.

El Ejecutivo no será “racista, xenófobo ni machista”

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, subrayó ayer que su futuro Ejecutivo no será “racista, xenóbofo o machista”, preguntado por un posible pacto de Gobierno con Vox, que pidió recientemente al PP tumbar políticas como la ley autonómica contra la violencia de género o el decreto de memoria histórica con referencias a los porcentajes de criminalidad de la población del norte de África. De este modo, Mañueco transmitió a la UPL su voluntad de formar un gobierno en solitario en la comunidad y les indicó algunas coincidencias programáticas con los cinco ejes que han puesto encima de la mesa los leoneseistas, concretamente en materia de despoblación, sanidad o reindustrialización. Así pues, la línea roja trazada por el PP y el presidente Mañueco es la integridad territorial de Castilla y León y la premisa de que para corregir los desequilibrios territoriales no se pueden producir agravios comparativos.

Del plantón de Por Ávila a las críticas del PSOE contra Soria ¡Ya!

El presidente del PP de Castilla y León y aspirante a la reelección en la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió ayer a Por Ávila, tras renunciar a acudir a la reunión de ayer y dar plantón a los populares, respeto a la estrategia de su partido en la ronda convocada con todas las fuerzas políticas con presencia en las Cortes. Por Ávila no acudió este lunes a la reunión, prevista a las 13.00 horas, con el Partido Popular al considerar que no se les dijo quiénes estarían y de qué querían hablar, además de rechazar que no estuviera Alfonso Fernández Mañueco. “Es razonable, quien se sienta a la mesa va con el apoyo y representa al Partido Popular”, argumentó el líder popular en rueda de prensa tras reunirse con Unión del Pueblo Leonés y ante los argumentos expuestos por la formación abulense para no estar en la convocatoria en la sede parlamentaria.

Así, demandó respeto a la estrategia de su partido, en la que él como presidente no acudirá a las reuniones con los partidos con un solo procurador (Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila) y añadió que ellos no piden a los otros partidos que les digan quien o quienes estarán en la mesa de la reunión. Precisamente ayer también habló el secretario general del PSOE soriano, Luis Rey, que acusó a la plataforma Soria ¡Ya! de “blanquear” al Partido Popular, si finalmente llega a un acuerdo para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, que solo recoja la ejecución de los compromisos regionales sin ejecutar durante 35 años, sin proyectos nuevos. A preguntas de los periodistas en rueda de prensa para analizar los avances legislativos del Gobierno de España a favor de los trabajadores y los pensionistas, Rey defendió que el PSOE tenía razón lamentablemente cuando durante la campaña electoral sostuvo que la única alternativa de cambio real en la comunidad era el voto al PSOE.

A su juicio, el resto “no han servido ni van a servir para que se produzca el cambio en Castilla y León. Y se está confirmando con los primeros encuentros” del PP para intentar formar Gobierno en la comunidad. “Y lamentablemente muchos de estos votos en Soria y Castilla y León van a servir para quien no ha cumplido durante 35 años”.