La negociación colectiva sigue en parálisis fruto de la pandemia del COVID-19 y los sindicatos hacen un llamamiento a la patronal para que asuma ya su responsabilidad ante la recuperación económica, impulse las mesas y acuerde incrementos salariales justos y derechos para los trabajadores, con el fin de lograr una salida de la crisis “justa”.

El año pasado había que firmar 80 convenios sectoriales y este 48, y se suscribieron solo 17 en 2020 y once hasta junio de este año, lo que supone que quedan pendientes de abordar un centenar, entre los de este ejercicio y los arrastrados del anterior, para 197.069 trabajadores.

Asimismo, este año había que firmar 77 convenios de empresa por la finalización de su vigencia, para 10.202 trabajadores. Si se suman los pendientes de años anteriores, la cifra se elevaría a 207 convenios por negociar en el comienzo del año, para 21.756 trabajadores, de los que solo se han suscrito hasta la fecha 15 con paraguas para 1.046 empleados, a los que hay que añadir otros cuatro firmados de empresas públicas con derecho a negociación colectiva.

El secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de Comisiones Obreras en Castilla y León, Fernando Fraile, reconoció que “está costando retomar las negociaciones” porque la patronal “viene utilizando la crisis económica para no asumir su responsabilidad y abordar los procesos de negociación”.

En este sentido, hizo un llamamiento a su “responsabilidad para negociar” y que no se use la crisis “de forma interesada, porque no beneficia a nadie”. Fraile razonó que los convenios deben dar respuesta a las necesidades de los trabajadores y de las empresas y apeló a subidas salariales para lograr un reparto justo de la riqueza en la salida de la crisis así como a abordar materias como la formación, la seguridad y la salud laboral, la digitalización, el empleo y la igualdad. Fraile exigió a los empresarios que abandonen su posición “cicatera” para que se produzca un “reparto justo de la riqueza” porque “no se puede producir una salida de la crisis como la anterior. El responsable sindical defendió además que “elevar salarios es totalmente compatible con los beneficios, para lograr una redistribución justa de la riqueza”.