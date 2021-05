El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, afirmó ayer que no habrá un adelantó de las elecciones en Castilla y León y que el Gobierno de coalición garantiza estabilidad en estos dos años de legislatura para la recuperación económica, sanitaria y social de la comunidad. “Tranquilidad, señor Tudanca, aquí no va a haber elecciones, sino estabilidad”, respondió De la Hoz, después de que el miércoles el líder socialista manifestara que no quiere un adelanto de los comicios en la región y pidiera a Alfonso Fernández Mañueco y a Francisco Igea que dejen “las aventuras y jueguecitos”.

En declaraciones al término de la Junta de Portavoces, el popular argumento que su partido no busca “un beneficio personal” con una convocatoria electoral, sobre la que aventuró una mejora de sus resultados, sino la estabilidad y el trabajo para salir de esta crisis creada por la pandemia.

Aprovechó de la Hoz también que se cumplen dos meses de “la operación Sánchez para derrocar a los gobiernos de Murcia, Madrid y Castilla y León”, para manifestar que el presidente del Gobierno ha cosechado “un fracaso estrepitoso”, dado que en las dos primeras comunidades la moción de censura fracasó y en la tercera Díaz Ayuso se adelantó con la convocatoria de elecciones.

Según de la Hoz, de esa operación, el PSOE ha conseguido la Alcaldía de Murcia, “una tránsfuga” en Castilla y León y la dimisión de Pablo Iglesias con su saluda del Gobierno y de la política, por lo que concluyó que la sociedad “ha dicho no a Sánchez y a sus lacayos autonómicos, que ese no es el camino, que no se puede utilizar la situación dramática de la pandemia para atacar a las comunidades”.

Visión partidista

También el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, ahondó ayer en la misma idea y pronosticó que no habrá adelanto electoral en Castilla y León, a pesar de los resultados registrados el martes en la Comunidad de Madrid, porque “estaría orientado a una visión partidista de la gestión política actual, tanto de la pandemia como de la propia Junta”.

Así lo dijo en una entrevista concedida al “Diario de Ávila”, en la que señaló que es un tema que no le “quita el sueño”, si bien recordó que en 2019 la formación que ganó las elecciones fue el PSOE y hubo una opción política, Ciudadanos, que “ofreció cambio y que traicionó a sus votantes”. En todo caso, insistió en que si el adelanto electoral en Madrid era “inadecuado por estar combatiendo la pandemia”, igualmente lo es en Castilla y León.

También, respondió que su partido no se plantea en la comunidad unas primarias preventivas, a modo de las andaluzas, porque se programan “cuando hay perspectiva o certeza de elecciones, y en Castilla y León no estamos en esto”.