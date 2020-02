Arrimadas en Valladolid reta a Igea a un debate ante la militancia, "que ellos decidan"

,

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, invitó ayer al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, a mantener un coloquio delante de los militantes cuando éste presente su candidatura para que sean los afiliados los que decidan sobre el modelo de partido.

Arrimadas se dirigió a Igea después de terminado el desayuno informativo, organizado por "El Mundo de Castilla y León", y antes de abandonar el Palacio de Santa Ana en Valladolid, para despedirse de él e insistir en mantener un encuentro, pero delante de los militantes porque serán ellos los que elijan el modelo de partido.

En la breve y tensa conversación de ambos, en presencia de los medios de comunicación, la candidata manifestó lo mismo que poco antes en su intervención en el desayuno informativo, de manera que rechazó el encuentro, que en los últimos días ha pedido Igea.

"Hemos hablado en privado, te invito a hacerlo en un coloquio delante de la militancia que será quien decida y no ha repartirnos ahí en un despacho la ejecutiva...", reiteró Arrimadas, a lo que Igea manifestó que está dispuesto, en caso de que finalmente decidan presentar la candidatura.

El vicepresidente de la Junta y cabeza visible del sector critico replicó que "nadie lo ha pretendido ni se ha hablado de integración" y añadió que pueden hacer públicas las conversaciones, donde Arrimadas se refirió a una de dos horas en su despacho pero Igea manifestó que fue hace dos meses. "Gracias por el trabajo que haces, es fantástico; pase lo que pase vamos a salir unidos y respetando a la militancia", se despidió con dos besos Arrimadas de Igea.

Con anterioridad, Inés Arrimadas, afirmaba que está "segura" y no tiene "duda" de que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, va a presentar su candidatura a la presidencia del partido y defendió que el futuro de la formación no lo pueden decidir dos personas en un despacho, sino delante de la militancia.

"No tengo dudas de que Paco (Igea) va a presentar su candidatura, lo sé desde hace tiempo, y me va a parecer muy bien; el futuro del partido no lo pueden decidir dos personas en un despacho, me gustaría que decidiera la militancia", argumentó Arrimadas. La candidata expresó su "respeto" a Francisco Igea desde la diferencia sobre el modelo de partido que propugnan ambos, por lo que se decantó por que concurran las dos candidaturas y que sean los militantes los que decidan el futuro del partido. "En este partido cabemos todos", aseveró.

En tal sentido, aseguró que si Francisco Igea fuera el ganador ella le va a apoyar, pero añadió que no iría a los medios a criticar, sino que respetaría la decisión de los militantes. "Hay que debatir, votar, respetar el resultado, y a partir de ahí, todos parav adelante", indicó.