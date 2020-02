Valladolid: Arrimadas está segura de que Igea va a presentar su candidatura

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, afirmó hoy que está "segura" de que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, va a presentar su candidatura a la presidencia del partido y defendió que el futuro de la formación no lo pueden decidir dos personas en un despacho, sino delante de la militancia.

"No tengo dudas de que Paco (Igea) va a presentar su candidatura, lo sé desde hace tiempo, y me va a parecer muy bien; el futuro del partido no lo pueden decidir dos personas en un despacho, me gustaría que decidiera la militancia", argumentó Arrimadas durante su participación en "Conversaciones de El Mundo de Castilla y León".

La candidata expresó su "respeto" a Francisco Igea desde la diferencia sobre el modelo de partido que propugnan ambos, por lo que se decantó por que concurran las dos candidaturas y que sean los militantes los que decidan el futuro del partido. "En este partido cabemos todos", aseveró.

En tal sentido, aseguró que si Francisco Igea fuera el ganador ella le va a apoyar, pero añadió que no iría a los medios a criticar, sino que respetaría la decisión de los militantes. "Hay que debatir, votar, respetar el resultado, y a partir de ahí, todos para adelante", indicó.

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, afirmó que los militantes no le piden baronías sino más participación y garantizó que serán ellos los que tomen las decisiones en el partido ante el proceso abierto para la elección del liderazgo de la formación naranja.

Arrimadas se manifestó así durante su intervención en este foro, donde de esa manera de manera indirecta se refirió a la propuesta de Francisco Igea, como líder de la plataforma alternativa que pide que sean los afiliados quienes elijan a las direcciones territoriales.

"Si los militantes quieren un partido de baronías, será con otro liderazgo", sentenció Arrimadas, que garantizó que en su proyecto se recoge más participación de las bases y serán ellas las que van a decidir la estrategia de quien lidera el partido. En este sentido, rechazó que se diga que están en "muerte cardíaca" después del 10N y abogó por luchar y seguir adelante.

La candidata de Cs expresó el respeto al sistema de votación telemático acordado por la gestora con una empresa interna después de que los fallos hayan motivado el retraso de la elección de los compromisarios al próximo fin de semana y aseguró que para ella sería "más fácil criticar y sembrar dudas".

Después de defender el sistema de votación acordado y recordar que la empresa externa ha reconocido un error humano, manifestó que va a ser "respetuosa", y subrayó que el voto en urna solo lo ha pedido un cinco por ciento de la militancia. "Hay que escuchar más a la militancia y hablar menos en nombre de ella", aseveró.

Tras insistir en que no ve ningún problema en que haya dos candidaturas, manifestó que ha hablado "mucho" con Igea, tanto por teléfono como por WhatsApp y, ante la propuesta del vicepresidente de la Junta de mantener un encuentro, señaló que tiene que existir un "coloquio tranquilo delante de los militantes" cuando éste presente su candidatura.

De lo que se mostró convencida es de que el partido "saldrá reforzado" después de la asamblea prevista para los días 14 y 15 de marzo y subrayó que, como candidata a la presidencia de Ciudadanos, quiere recuperar la ilusión por España. "Los grandes acuerdos de la Transición se han hecho desde el centro", sostuvo, para añadir que quiere que sea así después de la "etapa negra" del Gobierno de Sánchez con Podemos.