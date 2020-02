Las Cortes apoyan que la Junta reclame al Gobierno los 142 millones del IVA

El pleno de las Cortes respaldó ayer por unanimidad que la Junta de Castilla y León, representada por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reclame en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de mañana viernes, el abono a las autonomías de la liquidación del IVA de 2017, que se eleva a 142 millones en esta comunidad.

El debate de la proposición no de ley del Grupo Popular, que actualizó su punto primero ante la convocatoria del CPFF, estuvo marcado por un cruce de reproches mutuos entre el popular Raúl de la Hoz, que acusó a Luis Tudanca de ser el único socialista que no realiza esta reivindicación, y la socialista Rosa Rubio, que recordó un problema causado por un decreto del anterior ministro Cristóbal Montoro. El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, argumentó que su iniciativa solo pretende que "alguno deje de hacer el ridículo", en referencia al PSOE, y que el Gobierno abone el dinero del IVA que "ha secuestrado" a la comunidad, donde le acusó de "mentir" en referencia a que no se puede pagar ahora porque ese dinero no existe. De la Hoz reconoció que el anterior Gobierno realizó una modificación en el pago del IVA, que supone el ingreso en 2017 de once en vez de doce meses, pero subrayó que el dinero está en las arcas del Estado y se puede abonar a través de la fórmula de liquidar 20 días en vez de 30 de noviembre.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, respondió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que prefiere "soluciones curativas" y no paliativas, y le exigió el pago.