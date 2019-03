La región amaga con buscar soluciones al déficit de médicos por su cuenta

,

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, advirtió ayer al Ministerio de este área de que si persiste en su "inmovilismo" para hacer frente al problema "importantísimo" del déficit de médicos de familia y de otras especialidades en el sistema público, algunas comunidades se reunirán por su cuenta para buscar soluciones, aplicar las que sean de su competencia y trasladar el resto "al próximo Gobierno" que salga de las urnas tras las elecciones generales del 28 de abril, entre ellas una "convocatoria MIR extraordinaria".

A su juicio "no tiene sentido" que la ministra María Luisa Carcedo no quiera abordar "el principal problema" al que a su juicio se enfrenta la sanidad pública. "Con el inmovilismo del Ministerio no sería extraño que tengamos que reunirnos fuera de la sede del Ministerio para abordar este problema importantísimo", advirtió Sáez Aguado al término del Consejo Interterritorial que calificó como "poco productivo".

En su opinión, "no tiene sentido" que el Ministerio deje fuera del Consejo Interterritorial el problema del "déficit de médicos de familia y de algunas otras especialidades" cuando es "junto a la financiación" el "principal" problema al que se enfrenta hoy día la sanidad pública.

Así, dijo, algunas comunidades como la de Castilla y León propusieron, entre otras medidas, la "convocatoria MIR extraordinaria para medicina familiar y comunitaria" así como la ampliación "más allá de la que ya se ha hecho" de las plazas de acreditación para formación de especialistas que "nos permitan afrontar el futuro inmediato con garantías de que vamos a tener suficientes profesionales".

Sin embargo, no se mostró optimista al respecto y anunció una probable reunión al margen del Ministerio. Se trataría, explicó, de un encuentro en el que las comunidades que quisieran asistir pondrían encima de la mesa el problema y analizarían las soluciones para adoptar las medidas que les competan en el ámbito autonómico y trasladar el resto "al próximo Gobierno".

A su juicio, el objetivo al que se debería ir es a lograr unas "medidas compartidas" que evite una "dinámica de ofertas y de competencias entre comunidades autónomas que sería absurda".

En este aspecto, dijo, "hubiera sido fundamental el papel del Ministerio" que, según afirma, "parece que no está en muy buena disposición de asumir y si eso es así lo haremos las comunidades autónomas por nuestra cuenta". Sáez Aguado dejó claro que la convocatoria extraordinaria que reclaman algunas comunidades pretende "incrementar" las nuevas plazas que ya ha convocado el Ministerio, en concreto 450 para MIR y más de 301 para enfermería.

El consejero apuesta por "formar a más profesionales" porque es "evidente" la necesidad de incrementar "de manera muy importante" la oferta de plazas MIR. Los "detalles" de si las convocatorias deben coincidir o tienen que hacerse por separado es algo que tendrán que debatir y acordar entre todos.